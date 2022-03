Von Daniela Bode, Iris Hilberth und Bernhard Lohr, Landkreis München

Sie sind die Herzkammer der Flüchtlingshilfe. Das war 2015 so, als insbesondere viele Menschen aus Syrien kamen. Und das ist jetzt während des Kriegs in der Ukraine wieder zu beobachten. Ohne die ehrenamtlichen Helferkreise in den Städten und Gemeinden würde die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der vielen hundert Flüchtlinge aus Osteuropa dieser Tage im Landkreis München nicht gelingen.

Das ehrenamtliche Engagement ist allerorts groß, mitunter sogar größer als vor sieben Jahren. Zwar musste fast überall die Organisation erst wieder hochgefahren werden, weil in den vergangenen zwei, drei Jahren der Bedarf an Hilfestellung nicht mehr so groß war wie in den Zeiten, als erstmals im Landkreis Traglufthallen errichtet wurden, als Ehrenamtliche Deutschkurse anboten und Begleitung bei Behördengängen gefragt war. Doch auf all die Erfahrungen von 2015 können die Helferkreise jetzt zurückgreifen.

"Ich spüre eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft", sagt Nina Hartmann, Dritte Bürgermeisterin von Oberhaching.

Daher ist Nina Hartmann von der Caritas in Oberhaching überzeugt, dass sie die 150 bis 200 Helfer von damals schnell wieder einsetzen kann. "Ich spüre eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft", sagt Hartmann, die zugleich Dritte Bürgermeisterin in der Gemeinde ist. Zum neuen Ukraine-Koordinierungsstab zählen Caritas, Helferkreis, Kirchen und Gemeinde. Zusammen planen sie von Woche zu Woche. Alle wichtigen Informationen für Ehrenamtliche und Geflüchtete werden auf der Homepage der Gemeinde und des Helferkreises veröffentlicht. Hartmann hat festgestellt, dass sich auch andere Menschen als vor sieben Jahren melden und Hilfe anbieten. "Das hat sicher auch damit zu tun, dass es sich bei den Geflüchteten aus der Ukraine überwiegend um Frauen und Kinder handelt", sagt sie. "Man spürt eine große Solidarität unter den Müttern."

Die Bereitschaft, für Geflüchtete aus der Ukraine ein Netz zu knüpfen und sie zu betreuen, ist auch in Neubiberg groß. Hier stellt sich der Helferkreis Asyl, der sich wie viele 2015 gegründet hatte, gerade wieder breiter auf und bereitet sich darauf vor, dass immer mehr Schutzsuchende aus der Ukraine kommen werden. Von den Geflüchteten von damals sind aktuell nur noch ein paar zu betreuen, erzählt Uwe Kreßner. Jetzt hat der Helferkreis wieder Ehrenamtliche von damals akquiriert. "Wir haben den Helfern von damals eine E-Mail geschickt und gefragt, wer bereit ist wieder mitzuhelfen", sagt Kreßner. Sein Team hat dazu die Homepage unter www.helferkreis-asyl-neubiberg.de aktualisiert. "Wir haben mindestens 40 Helfer aktiviert", sagt Kreßner.

"Wir werden das hinbekommen", sagt der Koordinator in Neubiberg

"Wir wollen uns in die Lage versetzen, sofort helfen zu können, wenn es nötig ist", sagt er. Als erstes gehe es darum zu sichten, wer bereit ist, Kinder und Familien zu betreuen, die Geflohenen beim Deutschlernen oder bei Formalitäten wie Impfterminen gegen Corona zu unterstützen. Man habe bei den Freiwilligen abgefragt, wer wann Zeit hat. "Die Hauptaufgabe ist aber, die tägliche operative Hilfe zu organisieren", sagt er. Die Situation sei freilich eine andere als 2015. Die Menschen, die aktuell kommen, seien alle Kriegsflüchtlinge, Europäer und dürften sofort arbeiten.

Uwe Kreßner vom Helferkreis Asyl in Neubiberg hat 40 Helfer akquiriert.

Es sind zudem vor allem Kinder und Frauen, die ihre Männer im Krieg zurücklassen mussten. "Das wird auch emotional eine andere Herausforderung sein", sagt Kreßner. Eine Herausforderung sei es auch, die Betreuung zu organisieren, da die allermeisten Ankommenden dezentral untergebracht würden. Es fehlten zudem genaue offizielle Zahlen. Doch Kreßner ist guter Dinge, er vertraut auch auf die eingespielten Strukturen des Helferkreises: "Wir werden das hinbekommen", sagt er. Zudem ist er sehr angetan, dass so viele Menschen mithelfen, auch Wohnraum zur Verfügung stellen. "Die Hilfsbereitschaft ist enorm."

Auch die Gemeinde weiß nicht, wie viele Menschen aus der Ukraine derzeit in Neubiberg leben. "Es kommen extrem viele Menschen", sagt die Integrationsbeauftragte Stephanie Danneberg, mit der sich der Helferkreis schon zu Besprechungen getroffen hat. Danneberg geht von etwa 50 bis 80 Personen aus, die in der Gemeinde untergekommen sind. Einige meldeten sich im Einwohnermeldeamt, manche im Ordnungsamt, andere reisten wieder ab. "Uns erreichen auch sehr viele E-Mails und Anfragen von Privatleuten, die Menschen aufgenommen haben und die wissen wollen, wo man sie anmelden kann", sagt sie. In zwei gemeindeeigenen Wohnungen im Seniorenzentrum sind bereits Flüchtlinge untergebracht, zudem hat die Gemeinde dem Landratsamt zwei weitere Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten gemeldet.

In Haar richtet sich der seit 2015 aktive Helferkreis Asyl ebenfalls gerade neu aus. Zehn bis 15 Personen kümmerten sich auch in der Corona-Pandemie trotz aller Einschränkungen um Geflüchtete aus Afghanistan, Syrien oder Afrika. Sie gaben Nachhilfe in Physik oder Mathematik, organisierten Behördengänge und halfen im Alltag. "Das darf nicht untergehen", sagt Helferkreis-Sprecherin Lisa Obermaier, die sich einerseits darüber freut, dass viele helfende Kräfte neu dazustoßen, die sich aber auch auf neue Aufgaben einstellt. "Man muss anders auf die Leute zugehen", sagt sie über die Geflüchteten aus der Ukraine, die einerseits einen geklärten Aufenthaltsstatus haben und auch arbeiten dürfen, aber sich andererseits überhaupt noch nicht auskennen.

Zu einem Treffen am Sonntag kamen spontan etwa hundert Leute

Auf etwa 30 Helfer ist der Kreis der Betreuer laut Kerstin Onwuama angewachsen, die im Haarer Rathaus die Flüchtlingshilfe koordiniert. Alle seien sehr motiviert. Es gehe um Hilfe für die Kinder, möglichen Schulbesuch und Spielgruppen. Aber: "Wir wollen nichts überstülpen." Die Frage sei zunächst: Was wird gebraucht? Treffen seien deshalb wichtig. Vergangenen Sonntag etwa fand ein solches bei der Nachbarschaftshilfe statt, um Geflüchtete und Familien aus dem Ort zusammenzubringen, die bereits helfen oder helfen wollen. Onwuama zufolge kamen mehr als hundert Leute, darunter aus Waldperlach und Trudering. Die Veranstaltung musste teilweise vor das Haus verlegt werden, um die Corona-Sicherheitsregeln einzuhalten. Onwuama stellte dabei fest, dass viele Privathaushalte Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben, von denen man nichts wusste. Das Bedürfnis zu helfen sei groß und ebenso groß das nach Information und Vernetzung. Auch die Griechische Gemeinde in Haar bietet sonntags Zusammenkünfte an.

Hilfsbereite Händen gibt es auch in Unterschleißheim sehr viele. Als bekannt wurde, dass das Infinity-Hotel bis zu 200 Menschen aus dem Kriegsgebiet aufnimmt, löste das eine regelrechte Welle aus - auch wieder aus dem Helferkreis, der 2015 entstanden war. Aus ihm ist später ein Verein hervorgegangen, der lange Zeit sehr aktiv war. Doch nachdem sich trotz Aufrufs der Stadt vom Dezember kein neuer Koordinator für die Vereinsarbeit gemeldet hat, befindet sich der Verein mittlerweile in Auflösung. Doch Aufgaben übernehmen alle - so viele, dass Markus Baier, der das Jugendzentrum "Gleis 1" am Lohhofer Bahnhof betreut, im Sozialausschuss des Stadtrats vor "Aktionismus" warnte, wenn viele meinten, sie müssten "zum Hotel Infinity laufen und von dort Kinder bei sich aufnehmen".