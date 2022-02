Von Stefan Galler, Putzbrunn

Der Ukraine-Konflikt schwelt weiter. Während Russland seine Militärpräsenz an der Ostgrenze des Nachbarlandes zuletzt deutlich verstärkte, schicken die USA 2000 Soldaten nach Europa. Im SZ-Interview bewertet der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn aus Putzbrunn, stellvertretender CSU-Generalsekretär und verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, die aktuelle Situation und spart nicht mit Kritik an der neuen Bundesregierung.

SZ: Herr Hahn, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD hat zuletzt die Lieferung von 5000 Helmen als Unterstützung für die Ukraine angekündigt. Wie kam das bei Ihnen an?

Florian Hahn: Als sie diese vermeintliche Unterstützung freudestrahlend verkündet hat, hat mich das wirklich beschämt. Und es hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung ja auch als ein absoluter Rohrkrepierer erwiesen. Bei meinen zahlreichen Kontakten in der Ukraine ist das jedenfalls überhaupt nicht gut angekommen, das zeigten viele Mails, die ich erhalten habe. Dort hat man die Aussagen mit Kopfschütteln quittiert. Leider muss man sagen: Die Bundesregierung hat sich zum internationalen Gespött gemacht.

2014 haben Sie sich für Waffenlieferungen an die kurdischen Peschmerga im Irak im Kampf gegen den Islamischen Staat ausgesprochen. Sind Sie dafür, dass auch die Ukraine Waffen aus Deutschland erhält?

Im Moment ist es so, dass wir versuchen müssen, mit der Russischen Föderation auf diplomatischem Weg eine Entschärfung der Situation herbeizuführen. Bei den Verhandlungen müssen aber alle Möglichkeiten auf dem Tisch bleiben, das gilt für eine Unterstützung der Ukraine ebenso wie für eine wirtschaftliche Sanktionierung Russlands. Das liegt in unserem sicherheitspolitischen Interesse. Wir müssen aus einer starken Position verhandlungsfähig sein, dazu gehört auch die Option, Waffen zu liefern.

Der Konflikt spielt sich in beinahe unmittelbarer Nähe zu Deutschland ab. Was heißt das für uns?

Kiew liegt gerade mal zwei Flugstunden von München entfernt. Damit hätte ein heißer Konflikt auch unmittelbare Folgen für uns. So würden sich im Falle einer Eskalation vermutlich Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer auf den Weg machen und fliehen. Und diese Menschen dürften nicht in Polen Halt machen, sondern versuchen, nach Deutschland zu kommen. Das wäre eine ganz direkte Folge. Wir wollen unbedingt verhindern, dass Männer und Frauen in Kämpfen fallen und Kinder zu Waisen werden. Aber wir werden sicher nicht militärisch an der Seite der Ukraine in einen bewaffneten Konflikt mit Russland laufen.

Wie bewerten Sie die Gefahr ganz konkret? Ist Wladimir Putin tatsächlich wild entschlossen oder blufft er nur, um seine Interessen durchzusetzen, also etwa ein dauerhaftes Fernhalten der Ukraine aus der Nato?

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Putin es ernst meint. Er hat auch seit Monaten in den russischen Medien getrommelt und damit in der Gesellschaft eine gewisse Erwartungshaltung erzeugt. Es ist eine Illusion, dass er einfach seine Drohgebärden einpackt und nichts passiert.

Könnte man Russland nicht entgegenkommen, indem man eine weitere Osterweiterung der Nato ausschließt?

Die Ukraine ist ein souveräner Staat, da können wir nicht bestimmen, was sie darf und was sie nicht darf. Übrigens war es in der Geschichte immer schlecht, wenn Deutschland und Russland gemeinsam über andere entschieden haben.

Was sind die Alternativen?

Das ist eine sehr schwierige Situation. Wir müssen einerseits Russland klare Grenzen aufzeigen, aber andererseits auch auf russische Interessen eingehen und die Hand reichen. In möglichen Verhandlungen könnten etwa Fortschritte bezüglich Transparenz bei Truppenübungen, Reduzierung der Truppenstärke an den jeweiligen Grenzen oder beim Thema Mittel- und Kurzstreckenraketen erzielt werden. Das alles muss natürlich im Rahmen der völkerrechtlichen Vorgaben geschehen. Es ist zum Beispiel nicht möglich, Russland einfach die Krim zu überlassen. Da sind die Spielräume nicht groß.

Kommen wir zurück zur Rolle der neuen Bundesregierung in diesem Konflikt. Sie sind ja als Verteidigungsexperte gut vernetzt. Was hören Sie von den deutschen Bündnispartnern?

Die fragen sich ganz konkret: Wo ist Deutschland in dieser Krise? Wir hatten 16 Jahre lang eine äußerst engagierte Bundeskanzlerin, die beispielsweise eine Architektin des Normandie-Formats gewesen ist, in dem sich Frankreich, Deutschland, Russland und die Ukraine seit 2014 über Fragen des Ukraine-Konflikts austauschen. Niemand hat so oft mit Putin telefoniert wie Angela Merkel. Dagegen ist Olaf Scholz bisher völlig abgetaucht. Ich habe deshalb zuletzt im Bundestag bewusst provokativ gefragt: "Wo ist der Bundeskanzler in dieser Frage?" Er findet nicht statt, das ist auch der Eindruck in den Medien.

Immerhin hat Scholz mittlerweile angekündigt, am 14. und 15. Februar Kiew und Moskau zu bereisen. Vielleicht haben Sie ja wenigstens für den Auftritt der Außenministerin in Moskau wohlwollende Worte: Wie fanden Sie Annalena Baerbocks Besuch bei deren Amtskollegen Sergej Lawrow?

Es war in der Tat ein gelungener Antrittsbesuch, aber in der Sache hat sie nichts erreicht. Das war aber auch nicht zu erwarten, weil solche Gespräche auf der höchsten Ebene laufen müssen, also zwischen Regierungschefs. Und da wird der Bundeskanzler zumindest bisher seiner Rolle in diesem Konflikt schlichtweg nicht gerecht.