Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in häusliche Isolation begeben, wie er der SZ mitteilte. Infolge der Ansteckung wird der 47-Jährige sehr wahrscheinlich nicht an der Bundesversammlung teilnehmen können, bei der am kommenden Sonntag, 13. Februar, im Paul-Löbe-Haus im Berliner Regierungsviertel der Bundespräsident gewählt wird. Qua Amt ist Hahn eines von 1472 Mitgliedern des Gremiums, das über das künftige Staatsoberhaupt abstimmt; die Wiederwahl des amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) gilt durch die Unterstützung der Ampel-Koalitionäre und der Union als sicher. Am virtuellen Neujahrsempfang der CSU im Landkreis München, deren Vorsitzender der Putzbrunner Hahn ist, wollte er laut eigener Aussage trotz der Ansteckung aber teilnehmen. Hahn hatte nach eigener Aussage Symptome, inzwischen geht es ihm aber wieder besser.