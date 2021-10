Von Tatjana Tiefenthal, Höhenkirchen/Neubiberg/Garching

Trotz des höheren Organisationsaufwands durch die Corona-Auflagen werden im Landkreis wieder zahlreiche Kinderflohmärkte und -basare veranstaltet. In der Zwergerlstube in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geht es am Samstag, 9. Oktober, wieder los. Gewöhnlich findet der Kinderflohmarkt in der Einrichtung mit Eltern-Kind-Gruppen und Spielkreisen zweimal jährlich statt, im März und Oktober, doch 2020 und im Frühjahr 2021 musste er ausfallen. Umso glücklicher ist Organisatorin Britta Werhahn, dass die Regelungen den Markt nun wieder zulassen.

Gesetzlich vorgeschrieben sind in Innenräumen das Tragen von Schutzmaskenpflicht und die Anwendung der 3G-Regel. Auch die Besucherzahl ist limitiert. 80 Menschen dürfen parallel in die Zwergerlstube, Kinder zählen mit. Ein Ticket muss man vorab jedoch nicht kaufen. "Wir haben uns gegen die Ticketvariante entschieden, weil wir nicht absehen können, wie lange die Besucher auf dem Basar bleiben", erklärt Werhahn, die als Sozialpädagogin in der Einrichtung arbeitet. Manche blieben nur fünf Minuten, andere eine Stunde. Damit Wartezeiten trotzdem vermieden werden, wird der Basar für Käufer zwei Stunden länger als üblich, von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Für die Organisatoren bedeutet dies mehr Aufwand: Bereits am Freitag sind sie in der Zwergerlstube und nehmen die Ware entgegen und sortieren sie. Am Sonntag müssen die übrig gebliebenen Teile zurück sortiert werden, bevor am Nachmittag die Verkäufer ihre Waren und ihr Geld abholen. Dennoch musste Werhahn nicht lange überlegen, ob es den Flohmarkt wieder geben wird: "Wir hatten zwar einen Online-Zwergerlflohmarkt organisiert, trotzdem haben wir sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass die Eltern in übriger Kleidung und Spielzeug versinken." Bisher seien die Auflagen so hoch gewesen, dass ein Flohmarkt nicht zu stemmen gewesen sei. Doch nun könne der Basar annähernd in dem gewohnten Umfang wieder stattfinden. Lediglich der Kuchen- und Salatverkauf muss dieses Jahr wegfallen.

Der Flohmarkt des Kindergartens Floriansanger in Neubiberg wurde nach draußen verlegt, um den Mindestabstand gewährleisten zu können. Damit entfällt die 3G-Regel, die Maskenpflicht gilt dennoch. "Drinnen war es immer sehr beengt. Uns war klar, dass kein Weg daran vorbeiführt, den Basar nach draußen zu verlagern", erklärt Organisatorin Ursula Reiser aus dem Elternbeirat des Kindergartens.

Stattfinden soll der Flohmarkt für Kinder ebenfalls am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 14 Uhr. Sollte es jedoch regnen, wird er um eine Woche auf Samstag, 16. Oktober, verschoben. Tickets muss man auch hier nicht vorab kaufen. Stattdessen gibt es einen Eintrittspreis in Höhe von einem Euro, der von 12.30 Uhr an entfällt. "Wir hoffen, dass sich die Leute so mehr verteilen und nicht alle zu Beginn kommen", sagt Reiser. Es solle ein zusätzlicher Anreiz sein, Stoßzeiten zu vermeiden. Zusätzlich ist auch hier die Verkaufszeit eine Stunde länger angesetzt als in den anderen Jahren.

Doch nicht nur durch die Corona-Regelungen war der Organisationsaufwand größer als sonst. Das Elternteam des Kindergartens ist noch unerfahren. Die Eltern, die die Märkte zuletzt organisiert haben, haben den Kindergarten verlassen. Für die Organisatoren war die Planung daher komplett neu. "Wir wollen unbedingt den Kindergarten wieder zum Leben erwecken", sagt Reiser entschlossen. Außerdem gebe es durchaus viele Eltern, die darauf angewiesen sind, günstig Kindersachen kaufen zu können.

Die Nachbarschaftshilfe Garching veranstaltet ihren großen Herbstbasar am Dienstag, 12. Oktober, im Bürgerhaus. Für Kunden öffnet er von 9 bis 12 sowie von 16.30 bis 18 Uhr, wobei Schwangere am Nachmittag nach Angaben der Pressebeauftragten Katherine Hepperle-Parker bereits eine halbe Stunde früher eingelassen werden. Auch hier gelten Maskenpflicht und 3G-Regel, Rucksäcke, große Handtaschen und Kinderwagen sind im Verkaufsraum nicht erlaubt. Weil immer nur 80 Personen im Raum sein dürfen, werden Besucher gebeten, den Nebeneingang zu benutzen und draußen eine Schlange zu bilden.