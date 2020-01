Flamenco - das ist die tief empfundene, vibrierende Einheit aus Rhythmus, Bewegung und Klang. Ein Tanz, bei dem die Füße niemals stillzustehen scheinen. Als Erbprinz der berühmtesten Flamenco-Dynastie und Enkel des legendären Tänzers "El Farruco" wird Farruquito weltweit für die Fortsetzung der familiären Tradition gefeiert. Der Flamenco-Tänzer konzentriert sich bei der Darbietung des in ihm fest verwurzelten Lebensgefühls auf die traditionellen, puren Grundelemente mit viel Raum für Interpretation. Dabei kommen auch bei seiner neuen Show "Improvisario" Emotionen wie Leidenschaft, Schmerz, Wut, Sehnsucht und Stolz in einem hypnotisierenden Schauspiel intensiv zum Ausdruck. Begleitet von ausgewählten Gitarristen und Sängern schafft es der charismatische Tänzer aus Sevilla innerhalb kürzester Zeit, über seine (be)stechend scharfen Schritte und faszinierenden Bewegungen zu kommunizieren. Wer jeweils zwei Eintrittskarten für die Vorstellung am Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr, im Prinzregententheater, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 8. Januar, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage beantworten: Aus welcher Stadt kommt Farruquito? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Vorstellungen sind am 1. und 2. Februar. Karten gibt es käuflich unter Telefon 089/93 60 93 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.