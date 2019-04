4. April 2019, 22:09 Uhr Firmenstandort BMW sagt Schleißheim ab

Die Verhandlungen über eine Ansiedlung sind offenbar gescheitert

BMW kommt nicht mit einer weiteren großflächigen Ansiedlung nach Ober- und Unterschleißheim. Die über Monate geheim geführten Verhandlungen über Flächen in beiden Kommunen bei Mittenheim sind offenbar gescheitert. Nach Angaben aus dem Oberschleißheimer Rathaus hat der Münchner Konzern den potenziellen Standort ausgeschlossen. Nach offiziell nie bestätigten Informationen sucht BMW einen neuen Standort für seine Motorrad- und Motorsportsparte, der etwa 10 000 Arbeitsplätze bieten würde. Unter den untersuchten Flächen soll auch ein Areal des Katholischen Männerfürsorgevereins bei Mittenheim gewesen sein.

Oberschleißheims Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler) machte in einer ersten Reaktion die Indiskretionen im Vorfeld für die Absage aus München verantwortlich. "Ich finde es sehr schade, dass ein interkommunaler Standort durch unnötige vorzeitige Diskussionen gescheitert ist", sagte er. Der Unterschleißheimer Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagte auf Anfrage, er habe nach der Indiskretion durch die CSU dieses Ergebnis prophezeit. "BMW hatte gesagt, sie gehen nur dahin, wo sie auch gewollt werden." Seit Herbst war über die in den Rathäusern streng geheim gehaltene Planung berichtet worden. Naturschützer, Grüne und ÖDP protestierten gegen das Projekt, weil sie den von ihnen angestrebten Moos-Haide-Park gefährdet sahen. Sie gründeten ein Aktionsbündnis und drohten mit Bürgerbegehren in den Kommunen. Im März lehnte die Unterschleißheimer CSU die Ansiedlung ausdrücklich ab und bestätigte die Pläne damit indirekt öffentlich.