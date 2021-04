Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Mit dem Geld hat man es im Oberschleißheimer Rathaus in den vergangenen Jahren offenbar nicht so genau genommen. Dafür spricht nicht nur das Debakel mit den Anlagen bei der Greensill Bank, bei deren Insolvenz fünf Millionen Euro an Rücklagen untergingen. Auch die Finanzplanung war zuletzt stets von Fehlern und Pannen begleitet. Der Etat für 2021 war dem Gemeinderat so unfertig erschienen, dass er im Februar nach mehrstündiger Beratung zur Überarbeitung zurückgegeben wurde. Nach Korrekturen in Millionenhöhe wurde der Haushalt nun einmütig beschlossen.

Nach der Pannenserie hatte Bürgermeister Markus Böck (CSU) eine Trennung vom bisherigen Gemeindekämmerer herbeigeführt. Zur raschen Erstellung eines Etats für 2021 hatte Böck dann um Amtshilfe in der Stadt Olching nachgesucht - um dort den früheren Oberschleißheimer Gemeindekämmerer Robert Schuhbauer loszueisen. Schuhbauer war von 2012 bis 2018 Finanzchef im Rathaus und damit noch näher dran an der Materie als jede andere externe Lösung. Mit Genehmigung aus Olching half er nun beim Oberschleißheimer Etat mit.

Der Verwaltungsteil des Haushaltsplans, der die laufenden Geschäfte abbildet, war im Februar noch ungedeckt gewesen und hatte eine Stützung aus den Rücklagen benötigt. Nun wurden ohne nennenswerte inhaltliche Kürzungen 1,8 Millionen Euro an Ausgaben gestrichen, sodass der Teil-Etat mit einem Volumen von 28,9 Millionen Euro aus den laufenden Einnahmen finanziert ist und sogar einen bescheidenen Überschuss für Investitionen erbringt.

Im bisherigen Entwurf waren offenbar bei vielen Haushaltsstellen ungefiltert die Maximalannahmen verwendet worden. So waren etwa die Personalkosten so kalkuliert, als ob jede einzelne Stelle jeden Tag des Jahres besetzt wäre, was bei einer Verwaltung in dieser Größenordnung völlig unrealistisch ist. Details wie Fortbildungsmaßnahmen waren ausweislich der jetzt erfolgten Überarbeitung zuvor ohne inhaltliche Prüfung angesetzt worden und teilweise fehlerhaft auch noch doppelt. Schuhbauer sagte im Finanzausschuss des Gemeinderats, man habe derartige Positionen "auf ein realistisches Maß gekürzt".

Bürgermeister Böck hatte sich den mangelhaften Etatentwurf zu eigen gemacht, die ehrenamtlichen Gemeinderäte hingegen hatten Fragen um Fragen entdeckt, insbesondere die SPD, der auch vor zwei Jahren schon der fehlerhafte Ansatz von sechs Millionen Euro aufgefallen war. So wunderten sich die Genossen heuer beispielsweise über die Höhe der Aufwendungen für die Kindertagesstätten außerhalb der Trägerschaft der Gemeinde. War der Posten im Februar von der Verwaltung noch verteidigt worden, so wurde er bei der Bereinigung nun um satte 900 000 Euro gekürzt, die offenbar umsonst angesetzt waren.

Böck nannte den neuen Entwurf nun eine "ziemlich solide Grundlage". Alle Projekte, die sich das Rathaus für 2021 vorgenommen hatte, wie auch jene, die wegen der Corona-Ausgabensperre 2020 verschoben worden waren, könnten angepackt werden, auch wenn der Investitionsansatz im Etat von rund 15 Millionen Euro im ersten Entwurf auf 8,3 Millionen Euro eingedampft wurde. Fortgeführt werden etwa die Sanierung der Bahnbrücke in der Mittenheimer Straße, die Modernisierung der Grundschule in der Parksiedlung oder die Sanierung des Bürgerzentrums. Auch der Neubau von Mitarbeiterwohnungen am Frauenfeld wird heuer umgesetzt, wobei hierfür 3,4 Millionen Euro Kredit aufgenommen werden.

Jenseits dieser explizit mit Förderkrediten geplanten Maßnahme kommen die Investitionen 2021 ohne Neuverschuldung aus. Die durch das Greensill-Debakel um knapp zwei Millionen Euro geschrumpften Rücklagen werden allerdings fast komplett aufgezehrt. Gegenüber der ersten Beratung im Februar hat der Finanzausschuss sogar noch die Sanierung des Kirchenvorplatzes von St. Wilhelm mit einem Gemeindeanteil von rund 250 000 Euro und 500 000 Euro für ein neues Kinderhaus aufgenommen.

"Im Moment ist das wirklich die beste Möglichkeit, wie wir einen Haushalt aufstellen können", sagte der Bürgermeister. Angesichts der verlorenen Rücklagen und drohender Einnahmeflaute durch die Pandemie-Folgen sei Oberschleißheim freilich "die nächsten Jahre relativ schwach auf der Brust". An den ab 2022 anvisierten Neubau des maroden Hallenbads etwa sei nicht mehr zu denken, "das ist in den nächsten Jahren nicht darstellbar".