Von Stefan Galler, Landkreis

Der Landkreis München wird sich auch über das Kalenderjahr 2021 hinaus darum kümmern, dass speziell wegen Corona notleidende Bürger finanzielle Unterstützung erhalten. Das Prinzip des "Nothilfefonds", der anlässlich der Pandemie im Frühjahr eingerichtet worden war, bleibt bestehen: Der Landkreis gibt dafür kein eigenes Geld aus, stattdessen werden Spenden von Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden auf einem eigens eingerichteten Konto gesammelt. Von dort aus wird das Geld an die Wohlfahrtsverbände weitergereicht, die ihrerseits über ihre Sozialberatungen den Bedürftigen die Leistungen - in der Regel unter 500 Euro - zukommen lassen. An Spenden sind bisher fast 43 000 Euro eingesammelt worden, davon landeten 32 500 Euro bei den Notleidenden.

Als die pandemische Lage sich zuletzt entspannte, kam in den Wohlfahrtsverbänden der Wunsch auf, den Nothilfefonds dennoch weiterlaufen zu lassen und vom Thema Corona abzukoppeln. Doch diese Trennung wurde in der Sozialausschusssitzung am Montagnachmittag verworfen. Einerseits, weil zuletzt das Infektionsgeschehen bekanntlich wieder deutlich angezogen hat. Zum anderen weil, wie Landratsamtssprecherin Franziska Herr erläutert, im Falle einer veränderten Zweckbindung "ein klarer Cut" nötig gewesen wäre - man hätte den Fonds neu aufsetzen müssen.

Deshalb beschlossen die Kreisräte einstimmig, die gängige Praxis beizubehalten, schließlich sei der Nothilfefonds ein gutes Werkzeug, mit dem man unbürokratisch und schnell Hilfe leisten könne, so die einhellige Meinung im Gremium. Andrea Betz, Vorsitzende der Diakonie München und Oberbayern und Sprecherin der sechs Wohlfahrtsverbände im Landkreis, begrüßt die Entscheidung: "Viele pandemiebedingte existenzielle Notlagen können inzwischen durch Regelförderungen oder Stiftungsmittel aufgefangen werden", sagt Betz. "Unsere Fachkräfte haben aber trotzdem weiter jeden Tag Kontakt mit Menschen, die berechtigte Zukunfts- und Existenzsorgen haben." Dank der Weiterführung des Nothilfefonds könnten die Beratungsdienste weiter unkomplizierte finanzielle Einzelfallhilfe leisten, unabhängig von der Ursache der Not."

Wie Landratsamtssprecherin Herr betont, kommt es nun darauf an, weitere Spender zu finden. Dazu würden in den Gemeinden Videos mit entsprechenden Aufrufen produziert, in den Rathäusern lägen Flyer aus. "Und neu ist, dass jetzt auch die Wohlfahrtsverbände selbst in die Akquise einsteigen und die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen", so Herr.