In der Krise schmelzen die Rücklagen

Finanzen in Taufkirchen

Gemeinderat verabschiedet einen Haushalt mit wenig Spielraum. Hohe Investitionen in die Schulbauten

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Corona-Krise hat spürbare Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde Taufkirchen - und schlägt sich entsprechend im diesjährigen Haushalt nieder. Dieser erreicht mit einem Gesamtvolumen von fast 90 Millionen Euro ein Rekordniveau. Jedoch macht die Gemeinde zur Finanzierung all ihrer Aufgaben und Investitionen 13,6 Millionen Euro Schulden und entnimmt 8,1 Millionen Euro aus den Rücklagen.

"Es sieht nicht ganz so rosig aus", eröffnete Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) die Haushaltsdebatte im Gemeinderat, die diesmal knapp und ohne längere Statements ausfiel. Schon zuvor waren Vertreter der Fraktionen in mehreren Sitzungen die Einnahmen- und Ausgabeposten durchgegangen - ohne allzu viel Spielraum zu haben. Oder wie es David Grothe von den Grünen ausdrückte: "Die Finanzlage erlaubt nichts anderes." So rechnet Taufkirchens Kämmerer Jan Gradl nach dem Steuereinbruch im Vorjahr heuer mit Einnahmen von 12,3 Millionen Euro aus der Gewerbe- und 13,7 Millionen Euro aus der Einkommensteuer - im Jahr 2020 lagen die Ansätze noch um einiges darüber, nämlich bei 13,8 und 14 Millionen Euro.

In der Realität nahm die Gemeinde infolge der Corona-Krise aber bloß 10,6 und 12,8 Millionen Euro ein. Immerhin: 2021 sei ein leichter Aufwärtstrend zu sehen, so Kämmerer Gradl. Er rechnet ab dem zweiten Quartal "mit einer Erholung der wirtschaftlichen Lage, je nach Fortschritt der Impfungen".

Den geringeren Einnahmen stehen steigende Ausgaben gegenüber - etwa für die Kreisumlage, die sich auf Basis des starken Jahrs 2019 berechnet und daher um 1,25 auf 12,8 Millionen Euro klettert. Weitere neun Millionen Euro gibt die Gemeinde für ihr Personal aus. Hier machen sich neben den Tarifsteigerungen auch die geplante Einstellung einer Klimaschutzmanagerin sowie zweier Springer-Kräfte für die Kinderbetreuungseinrichtungen im Ort bemerkbar. Positiv hervor hob der Bürgermeister in der Sitzung zudem, dass die Gemeinde trotz der finanziell angespannten Lage ihre Zuschüsse an die Vereine unverändert lasse. "Da gab es kein großes Streichkonzert", betonte Sander.

Auf der Seite der Investitionen sind heuer allein für Baumaßnahmen gut 25 Millionen Euro eingeplant. 10,4 Millionen Euro fließen dabei in die neue Grundschule am Wald, die im Sommer bezogen werden soll. Das Thema Schulen kann die Bauabteilung im Rathaus damit aber noch nicht zu den Akten legen. Denn mit der Mittelschule, wo die Zeichen ebenfalls auf Neubau stehen, wartet am Lindenring bereits das nächste Großprojekt.

Hierfür sind im Haushalt 2,3 Millionen Euro für vorbereitende Maßnahmen und Planungskosten veranschlagt. Gut fünf Millionen Euro werden zudem in den gemeindlichen Wohnungen am Riegerweg verbaut, wo nach einjähriger Verspätung nun endlich die Bagger rollen. "Das hat alles ein bisschen zu lange gedauert", räumte der Bürgermeister ein.

Ebenfalls später als geplant startet nun die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Diese Investition taucht mit einer Million Euro im Haushalt auf. Satte elf Millionen Euro hat die Gemeinde Taufkirchen für den Grunderwerb vorgesehen, "zur Sicherung von strategisch wichtigen Grundstücken", wie es Jan Gradl in der Sitzung formulierte.

Demgegenüber rechnet der Taufkirchner Kämmerer mit Erlösen in Höhe von 12,2 Millionen Euro durch den Verkauf von Grundstücken. Dies meint vor allem das Areal der jetzigen Grundschule, das für "mehr als 30 Millionen Euro" verkauft werden soll, wie Bürgermeister Sander zuletzt öffentlich gemacht hat. Zumindest ein Teil des Geldes soll schon dieses Jahr fließen, wenngleich die Gemeinde die alte Grundschule vorerst noch weiter benötigt - als Interimsquartier während des Baus der Mittelschule.

Finanziert werden die Investitionen über Kredite in Höhe von 13,6 Millionen Euro sowie 8,1 Millionen Euro aus den Rücklagen, die somit laut Plan bis auf 1,8 Millionen Euro schmelzen. Wäre es nach der Grünen-Fraktion gegangen, hätte die Gemeinde noch mehr Schulden aufgenommen: Sie stellte den Antrag, das Schulgrundstück nicht komplett zu verkaufen und den im Haushalt eingeplanten Erlös in Höhe von zwölf Millionen Euro stattdessen zu zwei Dritteln über einen Kredit zu finanzieren. Diesen Vorstoß lehnte eine Mehrheit im Gemeinderat aber ab. Im Anschluss segnete das Gremium den Haushalt für das laufende Jahr einstimmig ab.