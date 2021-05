Ganz entspannt und gefahrlos im eigenen Fahrzeug sitzen und einen Blockbuster verfolgen. Diese Möglichkeit bietet jetzt auch die Jochen Schweitzer Arena in Taufkirchen mit ihrem neu aufgebauten Autokino direkt vor der Arena an der Ludwig-Bölkow-Allee. Start ist an diesem Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr mit dem Film "Der Vorname", am Samstag wird "Scooby! Voll verwedelt" (16 Uhr) und am Sonntag von 19 Uhr an "Immer Ärger mit Grandpa" gezeigt. Das weitere Programm kann auf der Homepage isa.autokino-deutschland.de abgerufen werden; dort haben Interessiert auch die Möglichkeit, Getränke und Speisen beim Restaurant Schweitzer's Kitchen vorzubestellen, die dann direkt ans Auto geliefert werden. Außerhalb der Fahrzeuge, stellt der Veranstalter klar, herrscht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Auch das Aschheimer Autokino startet den Betrieb, und zwar an diesem Donnerstag mit gleich drei Vorstellungen. Tickets für die Vorstellungen können ausschließlich online auf der Homepage gekauft werden, dort findet sich auch das Programm (www.autokino-aschheim.de).