3. Juli 2019, 21:37 Uhr Filmfest-Empfang Ein Hauch von Hollywood

In Grünwald wird Regisseur Wolfgang Petersen als Namensgeber für ein Studio geehrt, während Ministerpräsident Söder über die Berlinale redet und die Bavaria Film mit Netflix verhandelt

Von Claudia Wessel , Grünwald

Standing ovations für Regisseur Wolfgang Petersen am Ende des Festakts in Studio 9 der Bavaria Film, das seit wenigen Minuten Wolfgang-Petersen-Halle heißt. Standing ovations, die verdammt lange andauern, sodass Petersen schon selbst auf seine Uhr schaut und er ein Déjà-vu erlebt: Der Beifallssturm am Dienstagabend beim Empfang zum Filmfest erinnert ihn daran, wie sein Film "Das Boot" 1981 in den USA aufgenommen wurde, nachdem die Kritik in Deutschland zunächst sehr schlecht ausgefallen war. Vor dem amerikanischen Publikum hatte man noch mehr Angst, und es zeigte sich auch vor der Premiere ebenfalls skeptisch - schließlich handelte der Film von einem deutschen U-Boot im Zweiten Weltkrieg auf Feindfahrt. Doch nach zweieinhalb Stunden hatte sich alles verändert.

Auf dem roten Teppich der Bavaria Film in Grünwald geben sich Stars aus Film und Fernsehen ein Stelldichein. (Foto: Claus Schunk)

"Es war so wie heute hier", erinnert sich Petersen. Die Menschen waren begeistert. Woran man sehe, was ein Film bewirken könne. Von da an begann ein sensationeller Erfolg des Films, und auch Petersens Leben wandelte sich: Er ging in die USA, drehte auch in Hollywood. Doch das Lob wollte Petersen nicht für sich alleine beanspruchen. Hinter dem Namen "Wolfgang-Petersen-Halle" stünden zahlreiche weitere Namen, die am Erfolg seiner Filme beteiligt waren, sagte der Erfolgsregisseur in Grünwald. Am wichtigsten ist ihm Günter Rohrbach. Letzterer war von 1979 bis 1992 Geschäftsführer der Bavaria Film und er stellte Petersen die Frage, die dessen ganzes Leben veränderte: "Möchtest du nicht ,Das Boot' machen?" Zehn Millionen Mark wollte er dafür bereitstellen, es wurden dann 32 Millionen.

Im Mittelpunkt Regisseur Wolfgang Petersen mit Ehefrau Maria Borgel-Petersen. (Foto: Claus Schunk)

Petersen nannte noch viele andere Namen von wichtigen Beteiligten am "Boot": etwa Klaus Doldinger, der die Musik zum Film schrieb und am Dienstag auch im Publikum saß, sowie Johannes Nikel (Schnitt), Karl Baumgartner (Spezialeffekte), genannt "Charlie Bum Bum", Jost Vacano (Kamera) und Rolf Zehetbauer (Bauten).

Der Filmfest-Empfang der Bavaria Film fand in diesem Jahr ausnahmsweise nicht in München im Künstlerhaus am Lenbachplatz statt, sondern "daheim". Grund war der 100. Geburtstag des Unternehmens. Der rote Teppich führte somit in Geiselgasteig zur Wolfgang-Petersen-Halle, darüber schritten viele Schauspieler, die in den Studios in Grünwald drehen und gedreht haben. Dabei waren etwa "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec, die fast komplette Crew der "Rosenheim Cops" und "Sturm der Liebe"-Stars sowie unter anderem Senta Berger, Maria Furtwängler, Nina Eichinger. Regisseur Josef Vilsmaier unterschrieb vor dem Festakt in Grünwald den Vertrag für den Verkauf seiner Rechtebibliothek an die Bavaria Film.

Auch Ministerpräsident Markus Söder war mit von der Partie. (Foto: Claus Schunk)

Die Vergangenheit war beeindruckend, doch sollte man nicht dabei stehen bleiben. Das betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der das Münchner Filmfest auf Augenhöhe mit der Berlinale hieven möchte, in seiner Ansprache. "Es ist zu wenig, immer nur über die Geschichte zu reden, man muss auch vorausschauen." Seit einem Jahr sei er Ministerpräsident und er habe gleich gedacht: "Wir müssen was tun" - gegen die Konkurrenz der Hauptstadt Berlin beim Thema Film.

Auch die jetzigen Geschäftsführer Christian Franckenstein und Iris Ostermaier wollen sich der Zukunft stellen. "Tradition allein ist kein Geschäftsmodell", so Franckenstein. "Wir sind bereit, größere Unternehmen zu bilden, wir wollen Wachstum und Allianzen." Zurzeit sei Bavaria Film die Nummer vier auf dem deutschen Markt, doch spüre man bereits "den Atem internationaler Konglomerate im Nacken". Daher wolle man sich "mit vollem Elan" neuen Geschäftsbeziehungen öffnen, etwa mit Netflix. Die Entwicklung gehe eindeutig "vom Analogen ins Digitale". Zwei Vertreter des Streaming-Dienstes waren in Grünwald.

Trotz der großen Pläne für die Fortentwicklung ist man bei der Bavaria Film auch stolz und sieht es gerne ebenso wie Markus Söder: "Berlin ist wie New York, ein bisschen hektisch und laut. Wir in Bayern sind wie Kalifornien." Dafür erntete Söder großen Applaus. Anschließend genossen die gut 1000 Gäste den lauen Sommerabend im Hof bei Speis und Trank vom Flying Buffet aus der Küche der Tafelgold-Gastronomie, die auch die Filmkantine betreibt.