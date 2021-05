Ein Ermittlerteam wird zu einem vermeintlichen Doppelmord an einer renommierten Professorin und ihrer Mitarbeiterin in ein Universitätslabor gerufen. Hauptkommissar Voss (Jan-Gregor Kremp, links) befragt Wachmann Maik Schellhorn (Aurel Manthei, rechts), der die Leiche von Dr. Ina Zeise gefunden hat. Das ZDF hat für die Serie "Der Alte" in der Nano-Factory in Haar gedreht. Schauplatz war der im Jahr 2018 eröffnete Bau, den der Münchner Architekten Gunter Henn für die Attocube Systems AG errichtet hat. Ende vergangenen Jahres bot das außergewöhnliche Gebäude am Bahnhof die Kulisse für einige Sequenzen der Krimireihe. An vier Drehtagen wurden innen und außen mehrere Szenen der Folge "Toxische Verbindung" aufgenommen. Zu sehen ist diese am Freitag, 14. Mai, 20 Uhr.