Von Christian Dreßel, Kirchheim

Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Das weiß jeder. Doch bei Waldbränden ist das oftmals leichter gesagt als getan. Zwischen den Bäumen verlaufen schließlich keine Schnellstraßen, der unebene und teils schmierige Untergrund zwingt herkömmliche Feuerwehrfahrzeuge meist weit vor den Flammen zum Stoppen. Wertvolle Zeit geht so verloren. Da die Zahl der Waldbrände in Deutschland stetig zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach geländegängigen Fahrzeugen. Die Firma Henne Nutzfahrzeuge aus Heimstetten hat nun in Kooperation mit der Firma Lentner, die Feuerwehrfahrzeuge herstellt, ein neues Modell herausgebracht. Bei der Ausstattung ging es dabei nach den Wünschen der Brandbekämpfer.

231 PS, über 14 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, Platz für 4000 Liter Wasser und ein Listenpreis von rund 340 000 Euro: Die Eckdaten des U 5023 TLF 3000 sind rekordverdächtig. Selbst eine Wassertiefe von bis zu 1,20 Meter ist für das schwere Geländefahrzeug aus Unimog-Baureihe von Mercedes-Benz kein Problem. "Das schafft sonst nur ein Panzer", sagt Fabian Duschl, der bei Henne den Verkauf betreut. Proaktiv ging er auf die hiesigen Feuerwehren zu, schaute sich deren Bestand an, führte unzählige Gespräche. Alles mit dem Ziel, ein Fahrzeug zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse der Wehren zugeschnitten ist. Dafür erstellte Duschl eigens einen Fragebogen - in dem beispielsweise die benötigte Wassermenge und die Häufigkeit der Einsätze abgefragt wurde. Auf Grundlage des Feedbacks wurde an der Konstruktion gefeilt. Das Fahrgestell stammt von Mercedes-Benz. Die feuerwehrspezifischen Aufbauten setzte Lentner um. Präsentiert wurde das Gefährt zuletzt in Partenkirchen, auch umliegende Feuerwehren machten sich dort ein Bild von dem neuen Waldbrand-Bekämpfungsfahrzeug.

Detailansicht öffnen Erst im März hatte es bei Ottobrunn in einem Waldstück gebrannt. (Foto: Claus Schunk)

Für den Partenkirchener Kommandanten Michael Sexl ist der U 5023 TLF 3000 ein "wunderschönes" Fahrzeug. Eine Anschaffung sei derzeit aber nicht geplant. Der Wagen, der eine Spitzengeschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde erreichen kann und für den eine staatliche Förderung von bis zu 90 000 Euro möglich ist, falle für die Ansprüche seiner Wehr, die bereits über zwei Unimogs verfügt, eine Nummer zu groß aus. "Bei unseren engen Straßen kommen wir mit den vorhandenen Fahrzeugen besser zurecht", erklärt Sexl. Bei anderen Wehren könne das aber schon wieder ganz anders aussehen. "Der Unimog ist schließlich ein Kompromiss aus den Wünschen aller Kollegen", stellt der Kommandant fest und fügt an, dass bei einem kleineren, vergleichbaren Modell in Zukunft durchaus Kaufinteresse besteht.

Bei anderen Feuerwehren sind die Verhandlungen laut Duschl da schon weiter fortgeschritten. Entscheidet sich eine Gemeinde - sie ist für die Anschaffung und den Unterhalt der Feuerwehren zuständig - für die Bestellung des neuen Waldbrand-Unimogs, kann sie aus dem über dem Fahrgestell montierten Equipment frei wählen. "Die Nachfrage ist da", sagt der Henne-Mitarbeiter. Denn die Hochwasserkatastrophen des vergangenen Jahres hätten schmerzlich bewiesen, dass normale Feuerwehrfahrzeuge nicht ausreichen. "Wer nicht bis zur Einsatzstelle kommt, kann schließlich nicht helfen."