20. Juli 2018, 22:06 Uhr Feuerwehreinsätze Raub der Flammen

Hohen Schaden richtete der Brand eines Hauses in Aschheim an.

Häuser in Aschheim und Unterschleißheim zerstört

Hohe Sachschäden haben Wohnhausbrände am Donnerstag in Unterschleißheim und am Freitag in Aschheim angerichtet. Menschen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden. Der Großbrand am Donnerstag brach gegen 15.15 Uhr in einem Bungalow am Wiesenweg im Norden Unterschleißheims aus. Bei Ankunft der Feuerwehr stand das Haus bereits zum Großteil in Flammen; auch der Dachstuhl brannte mit weithin sichtbarer Rauchentwicklung. Nach einer guten Stunde konnte das Feuer zwar unter Kontrolle gebracht werden. Das Anwesen dürfte aber trotz aller Anstrengungen ein Totalverlust sein.

Zu einem Großfeuer wurde die Feuerwehr Aschheim am Freitag um 12.21 Uhr gerufen. Als sie am Wohngebäude am Heimstettener Weg ankam, brannten bereits ein Teil des Dachstuhls, ein Nebengebäude, die Garage und ein davor geparktes Auto. Deswegen wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Um 13.03 Uhr konnte die Einsatzleitung "Feuer unter Kontrolle, weitere Nachlöscharbeiten" melden. Im Einsatz befanden sich 111 Kräfte der Feuerwehren und des ABC-Zugs, sieben Helfer des Rettungsdienstes sowie vier Polizeistreifen.