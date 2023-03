Exakt vor 50 Jahren, am 2. März 1973, hat die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises München, damals noch unter dem Namen "Alarmzentrale für die Freiwilligen Feuerwehren", offiziell ihren Dienst aufgenommen. Die eigentliche Geschichte beginnt aber schon ein paar Jahre früher: Im Dezember 1971 fasste der Kreistag mit Blick auf die im Sommer 1972 anstehenden Olympischen Spiele in München den Beschluss, eine Zentralalarmierung von elf Gemeinden - Haar, Ottobrunn, Unterbiberg, Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching, Oberschleißheim, Unterschleißheim und Garching - einzurichten.

Die Alarmzentrale wurde zunächst nur provisorisch bei der Landpolizeistation in Haar installiert und nach den Olympischen Spielen wieder abgebaut. Bis dahin wurden die damals 34 Feuerwehren im Landkreis München im Notfall über mehr als 50 verschiedene Telefonnummern alarmiert. Nur vier Feuerwehren verfügten über einen eigenen Telefonanschluss, die anderen mussten über Polizeistationen, Gemeindeverwaltungen und diverse Privatanschlüsse von Kommandanten, Kreisbrandmeistern oder auch über Gaststätten, Geschäfte, Schulen oder Betriebe zu Hilfe gerufen werden.

Nachdem sich die provisorische Alarmzentrale bei der Landpolizeistation in Haar während der Olympischen Spiele bewährt hatte, stimmte der Kreis noch im selben Jahr dem Aufbau einer zentralen Funkalarmierung im Landkreis München am Standort Mariahilfplatz in München zu. Am 2. März 1973 nahm die Alarmzentrale dort, in einem ehemaligen Appartement im Keller des Landratsamts, mit zunächst vier Mitarbeitern den Schichtdienst auf und war ab sofort unter der damaligen zentralen Notrufnummer und bis heute gültigen Servicenummer 089/66 20 23 erreichbar. Der erste dokumentierte Einsatz war am 11. März 1973 in Gräfelfing: ein Wohnhausbrand an der Röntgenstraße.

Die ersten Monate waren für alle Beteiligten eine immense Herausforderung: Zum einen war die neue Rufnummer in der Bevölkerung noch nicht bekannt, zum anderen verfügten die Feuerwehren nicht über die notwendige Technik wie Funkgeräte oder Funkmeldeempfänger und es wurden immer noch die alten Alarmwege genutzt. Doch Landratsamt, Gemeinden und Feuerwehren sorgten dafür, dass die Rufnummer schnell publik wurde. Zugleich wurde viel in die Infrastruktur investiert, sodass bereits zum Jahresende 1973 fast alle Feuerwehren mit Funkgeräten ausgestattet waren.

Bereits nach wenigen Jahren war der Platz im Kellerappartement nicht mehr ausreichend, so zogen die Mitarbeitenden der Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) in den zweiten Stock des Landratsamtes im heutigen Bauteil B und 1994 in einen Neubau im Innenhof des heutigen Landratsamts um. Heute ist die Feuerwehreinsatzzentrale neben den 26 Integrierten Leitstellen fester Teil des bayerischen Rettungsdienstnetzes mit aktuell 20 hauptamtliche Voll- und Teilzeitkräften sowie zehn nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unterstützungsgruppe. Die Disponenten in der Einsatzzentrale verfügen über eine qualifizierte rettungsdienstliche und feuerwehrtechnische Ausbildung.

Gingen im ersten Jahr 1643 Notrufe bei der Feuerwehreinsatzzentrale ein, so waren es zuletzt 46 072. Zu den größten Einsätzen zählten das Hagelunwetter 1984, die Sturmtiefs Vivian und Wiebke 1990 und Kyrill 2007 und das S-Bahnunglück 2022 in Ebenhausen.