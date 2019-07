19. Juli 2019, 12:45 Uhr Putzbrunn Seniorin stirbt bei Zimmerbrand

Hausmeister entdeckt Feuer in Seniorenheim zu spät.

Von Berhard Lohr

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Putzbrunn ist eine Bewohnerin gestorben. Gegen 11 Uhr war am Donnerstag in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen. Der 53-jährige Hausmeister der Anlage bemerkte den Brandgeruch und stellte schließlich fest, dass der aus dem Zimmer einer 71-jährigen Bewohnerin kam. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte er über ein offenes Fenster in die Wohnung gelangen, wo er die am Boden liegende Bewohnerin entdeckte. Die Frau war durch die Flammen im Raum bereits schwer verletzt und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie schließlich in eine Spezialklinik, wo sie allerdings wenige Stunden später ihren schweren Brandverletzungen erlag. Der Hausmeister wurde direkt noch im Seniorenheim wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt. Die Freiwillige Feuerwehr Putzbrunn musste nicht mehr löschen.

Bei dem Brand wurde der Parkettboden oberflächlich beschädigt, der entstandene Schaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf einige tausend Euro. Andere Heimbewohner wurden nicht verletzt. Das Fachkommissariat 13, zuständig für Branddelikte, hat die kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Nach erster Einschätzung hat eine unbeaufsichtigte Zigarette die Bekleidung der Rentnerin in Brand gesetzt. Hinweise auf ein Verschulden anderer ergaben sich nicht.