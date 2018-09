25. September 2018, 22:05 Uhr Festival Drei Tage im Zeichen der Kultur

Die Gemeinde bietet Unterföhringer Künstlern aller Art am Wochenende ein Forum

Von Kaja Weber, Unterföhring

In diesem Jahr findet zum dritten Mal das Bürger-Kulturfestival in Unterföhring statt. Unter dem Motto "Ein Ort kommt zusammen" präsentieren von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. September, im Rat- und Bürgerhaus verschiedene Unterföhringer Vereine und Künstler ihre Werke und Aufführungen.

Ein neuer Programmpunkt im Vergleich zu den Vorjahren ist eine Ausstellung mit bildender Kunst. Außerdem wird es am Samstag, 29. September, einen Festakt zum 25- und zum zehnjährigen Bestehen der Ortspartnerschaften mit Kamsdorf in Thüringen und Tarcento im Friaul in Italien geben. Hierzu werden auch Gäste aus den Partnergemeinden erwartet.

Wie Kulturamtsleiterin Barbara Schulte-Rief erklärt, hat jeder Festivaltag eigene Schwerpunkte: Am Freitag gehe es primär um die bildende Kunst, am Samstag stehe der musikalische Aspekt im Mittelpunkt. Am Sonntag liegt der Fokus auf Klassik und Poesie, unter anderem mit einem Poetry Slam der Volkshochschule Unterföhring. Ein Unterföhringer Kulturschaffender soll zudem mit einem Sonderpreis geehrt werden.

Bei den ersten Auflagen des Festivals 2012 und 2015 seien bildende Künstler nicht so stark vertreten gewesen, sagt der stellvertretende Kulturamtsleiter Florian Nagel. Für diese sollte daher mit der neuen Ausstellung "FeringArt" ein Forum geschaffen werden. Auf eine Ausschreibung Anfang des Jahres hatten sich 23 lokale Künstler gemeldet, 22 von ihnen werden nun ihre Werke präsentieren. Unter ihnen sind Maler, Grafiker und Zeichner. Zum Thema der Arbeiten gab es keinerlei Vorgaben, daher finden sich abstrakte Arbeiten neben Landschaftsbildern, Porträts und Tiermotiven.

Die Ausstellung ist auf das Rathaus, das Bürgerhaus sowie auf den Vorplatz verteilt und beginnt mit dem Bürger-Kulturfestival am Freitag, 28. September, bleibt aber bis Samstag, 3. November, geöffnet bleiben. Der Eintritt für beide Veranstaltungen ist kostenlos.