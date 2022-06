Von Claudia Wessel, Grünwald

"Das erste Mal ist wieder richtig was los", freut sich Florian Bayer. Er ist seit Oktober 2021 erster Vorsitzender der Burschenschaft Einigkeit Grünwald, die am Wochenende nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das traditionelle Dorffest ausrichtet. "Eigentlich hat sich nicht viel geändert", sagt Bayer. Denn glücklicherweise sei das Vereinsleben mit den Lockerungen sofort wieder intensiv erwacht, nachdem man vorher lange Zeit kaum persönlichen Kontakt hatte. Die Mitglieder der Burschenschaft machten viele Ausflüge und sorgten wieder für Leben in der Burschenhütte. Eine schöne Herausforderung für die Gemeinschaft sei nun die Ausrichtung des Festes, sagt Bayer.

"Geplant ist eigentlich alles", sagt Bayer. "Jetzt brauchen wir nur noch die Manpower." Denn die Burschen erledigen alle Arbeiten rund um das Fest höchstpersönlich. Nur beim Aufbau des Festzeltes, das schon steht, hat die Gemeinde geholfen. Im Laufe dieser Woche werden nun noch der Biergarten und das Zelt dekoriert, die Bar wird eingerichtet und Lampen aufgehängt, die Spülmaschinen werden geliefert und angeschlossen. "Ganz viele Kleinigkeiten" gibt es eben noch zu tun, so Bayer. Wer dabei was macht, wird auf einem kleinen Internetportal organisiert, das die Burschen seit der Corona-Zeit haben. Hier trägt sich jeder unter einem Zeitpunkt ein, an dem er kann. Auch sämtliche Speisen werden von den Burschen selbst zubereitet, das heißt, vor allem von Fabian Huber, der Küchenchef im "Xavers" in München ist, der Gaststätte, die auch von den Betreibern des Grünwalder "Alten Wirt" geführt wird. Nur das traditionelle Spanferkel kommt wie immer von der Grünwalder Metzgerei Priller und wird beim Braten auch persönlich von Andreas Priller überwacht.

Auch der Ablauf des Festes selbst wird von den Burschen ohne jede Hilfe von außen erledigt. Intern sind diverse Posten eingerichtet, die von jeweils einem Postenchef verantwortet werden. Da gibt es etwa die Bereiche Essen, Eintrittskasse, Schänke, Aufräumen, Toiletten, Weißbier-Ausschank, Bar und Weinlaube. Jede Gruppe agiert selbstständig und sorgt dafür, dass alles läuft. Für eigene Ideen muss auch nicht immer der Vorstand gefragt werden. Freuen dürfen sich die Gäste auf Brotzeitplatten, hausgemachten Kartoffelsalat und Obatzten, Fleisch, Würschtl, Steckerlfisch vom Grill, einen lauschigen, birkenumsäumten Biergarten, eine Tagesbar mit Weiß-, Rosé- und Schaumweinen inklusive Liegestühlen, Flaschenkühlern und Beigetränken für Schorlen. Musik kommt von diversen Bands und Kapellen, etwa der Wiesn-Band "Nachtstark", der Deininger Blaskapelle und den "Cagey Strings". Und dann wird hoffentlich alles wie immer.