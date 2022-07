Die Wasserwacht hat am Wochenende an Badeseen in Unterföhring, Feldkirchen und Lohhof gut zu tun gehabt. Am Feringasee wurde eine 60-jährige Schwimmerin von ihrer Bekannten vermisst, außerdem hatte ein Vater sein dreijähriges Kind aus den Augen verloren. Beide wurden wohlbehalten an Land gefunden. Am Heimstettener See fand eine ältere Frau ihre Familie am vollen Seeufer nicht mehr. Die ehrenamtlichen Helfer konnten deren Liegeplatz schnell ausfindig machen. Am Unterschleißheimer See in Lohhof wurde die Wasserwacht auf einen verwirrt wirkenden Mann aufmerksam, der seine Frau nicht mehr finden konnte. Vier Fußstreifen suchten gemeinsam mit Polizei und First Responder das Ufer ab und brachten den an Demenz leidenden Mann zu seiner Ehefrau.