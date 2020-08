Von Claudia Wessel (Text) und Claus Schunk (Fotos)

Lavendel, Duftbegonien, Fuchsien, Geranien, Basilikum, Rosmarin, Wacholder, Liebstöckel, ein kleiner Kastanienbaum, ein Ginkgobaum, Bohnen - der Balkon von Silvia Gutmann an der Unterhachinger Albrecht-Dürer-Straße ist ein acht Quadratmeter großer blühender Rückzugsort. Nicht nur ein von Windlichtern eingerahmter Buddha, den Gutmanns Tochter ihr aus Thailand mitgebracht hat, bereitet entspannte Stimmung, sondern auch das Plätschern eines Mini-Brunnens in Fischform.

Eingehüllt in das Grün, Blau, Rot, Pink von diversen Blüten und die verschiedenen Düfte, sitzt oder liegt die Dozentin am Münchner Sprachen- und Dolmetscherinstitut gerne auf ihrer hölzernen Bank, manchmal an einem warmen Abend kann es passieren, dass sie für ein paar Stunden hier einschläft, bis es irgendwann doch zu kühl wird. Am nächsten Morgen aber ist sie schon wieder hier, wenn die Luft ganz klar ist. Denn Silvia Gutmann ist Frühaufsteherin. Derzeit ist sie schon um 5.30 Uhr fit und setzt sich vor dem Frühstück aufs Fahrrad. Erst nach einer Stunde kehrt sie zurück an den gemütlichen Tisch, der ebenfalls auf dem Balkon wartet.

Silvia Gutmann genießt den Urlaub auf dem Balkon

Wenn eines ihrer drei Kinder sich angekündigt hat, bringt sie auch Semmeln mit. Wenn nicht, genügen ihr das Lieblingsmüsli mit viel Obst aus der Region und ein schwarzer Tee ohne alles. Klar, nach einer Stunde Rad-Sport ist das Essen ein Genuss, und der zieht sich meist bis zu zwei Stunden hin, natürlich begleitet vom Zeitunglesen. Gerade bei der großen Augusthitze ist es vorteilhaft, dass Gutmann so früh aufsteht. Denn bereits um 9.30 Uhr kommt die Sonne auf ihren Südost-Balkon und dann hält man es dort nicht mehr aus, wie sie sagt. Bis gegen 17 Uhr bleibt es zu heiß, dann verschwindet die Sonne. Sobald es dann wieder kühl genug ist, ist auch Silvia Gutmann wieder mit einem Buch auf ihrem Platz. Mit Lesen verbringt sie sehr gerne ihren Urlaub daheim, auch bis spät abends beim Licht einer kleinen Lampe.

Ist es denn nicht viel Arbeit, ein solches Paradies der Blumen und Pflanzen aufrecht zu erhalten? Das verneint Gutmann lachend. Im Gegenteil, sagt sie: "A bisserl rumzupfen und gießen, und schon kann man sich wieder hinsetzen." Anders als in einem Garten "artet es nicht in Arbeit aus". Rasenmähen zum Beispiel ist etwas, das sie keinesfalls vermisst. Das richtige Gefühl für Blumen und Pflanzen hat sie ohnehin familiär erworben. So hatte ihre Oma einen begrünten und bunten Küchenbalkon, auf dem sie als Kind immer gerne saß. Und ihr Cousin betreibt in Feldmoching eine Gärtnerei. Klar, dass sie von dort ihre Pflanzen samt vorgedüngter Erde bezieht. "Ich bin eine ganz leise Balkonbewohnerin", verrät sie. Von guten nachbarlichen Beziehungen zeugt auch der Knöterich, der von unten zu ihr nach oben wächst und im Sommer ein schöner Sichtschutz ist. Ganz leise ist es ohnehin in ihrem kleinen privaten Urlaubsort, denn dieser liegt an einer Spielstraße. Vorgeschriebenes Tempolimit: sieben Stundenkilometer.

Hummeln und Bienen sind häufige Gäste.

Blüten, die den Balkon schmücken.

Silvia Gutmann zieht aber auch Kräuter und Salat.

Gegen Fernweh hilft die kleine Buddhafigur - ein Mitbringsel ihrer Tochter aus Thailand.

Nur einmal im Frühjahr, im April, bedeutet der Balkon Arbeit. Denn dann schraubt Gutmann den Holzboden ab, nachdem sie alles Mobiliar in die Wohnung getragen hat. Die einzelnen Bretter werden abgeschrubbt und gereinigt. Kein Wunder, dass bei dieser guten Pflege der Balkon auch nach 28 Jahren noch frisch und neu wirkt.