Text und Fotos: Claus Schunk

Sobald er den Garten von Wolfgang und Angelika Jirschik betritt, fallen dem Besucher Signale in Originalgröße auf, welche irgendwann mal an einer Eisenbahnstrecke gestanden haben. "Das ist auch ein großes Hobby von mir, ich bin ein Fan der Eisenbahn und sammle alles, was damit in Verbindung gebracht wird", sagt der ehemalige Baierbrunner Bürgermeister Wolfgang Jirschik. Der Garten des Ehepaars ist erstaunlich groß, er gehört zum Doppelhaus der Jirschiks, Heimat von mehreren Generationen. Tatsächlich finden sich noch mehr Zeugnisse von Jirschiks Eisenbahn-Affinität: In der Abböschung des Kellerfensters ziehen die Schienen einer Gartenbahn ihre verschlungenen Kurven.

In dem großen Garten blühen Blumen und wachsen Pflanzenarten, die das Ehepaar allesamt benennen kann. Jirschik war jahrelang Zweiter Vorsitzender des Bundes Naturschutz in Baierbrunn, ein Grund, warum der Garten viele ökologische Aspekte berücksichtigt. Da ist etwa am Zaun Altholz aufgeschichtet, ideale Bedingungen für Igel oder als Nisthilfe für das Rotkehlchen, daneben der Kompost.

Romantisch spannt sich eine Holzbrücke über den Gartentümpel, bewachsen mit der Teichrose. "Für Seerosen ist der Platz zu schattig, die gedeihen hier nicht", erklärt der Gärtner. Der Aushub des Weihers wurde zu einem Hügel aufgeschichtet, auf dessen Gipfel eine Bank thront und zur Rast einlädt. Den Weg zum "Gipfel" säumen Steine, die Jirschik von seinen Bergtouren mitgebracht hat. Den Gartenzaun hinter Bäumen begleitet ein Waldweg - zur Freude von Jirschiks Enkeln. Hier kann man sich gut verstecken. Wenn die Enkel zu Besuch sind, tollen sie auch auf dem Rasen herum. Gemäht wird das Gras ohne Hilfe eines Motors, sondern althergebracht mit einem Spindelrasenmäher und Muskelkraft.

"In meiner Zeit als Bürgermeister konnte ich fast nichts im Garten tun, hatte keine Zeit. Jetzt kann ich alles nachholen", erklärt Jirschik. Lob für ihre gärtnerischen Fähigkeiten wehrt das Ehepaar ab: "Wir sind beide Autodidakten." Der Mann ist fürs Grobe zuständig - Bäume ausschneiden, Weiher ausheben. Die Frau kümmert sich um die Blumenrabatte.

Gleich neben dem Gemüsebeet steht eine alte Gartenhütte mit Bank, der ideale Platz, sich vor großer Sommerhitze zu schützen. Eine Weinrebe schlängelt sich an einem Draht entlang, die Trauben versprechen eine gute Ernte, aber die Amseln warten nicht ab, bis die Trauben reif sind, ihnen schmecken sie jetzt schon. Dem Gärtner fällt zu den Trauben ein Spruch ein: "Einer Rebe und einer Geiß wird's niemals zu heiß."

Der Garten der Jirschiks erinnert an einen botanischen Garten im Kleinformat, es wachsen viele Blumen und Pflanzen, deren Name dem Laien unbekannt sind. Das Gärtnerehepaar dagegen weiß sie sofort: Blutweiderich, Stockrosen, Ramblerrose, Königskerze. Auch bei den Bäumen gibt es eine große Vielfalt: Mirabelle, Eberesche, Trauerweide.

Wenn die Jirschiks verreisen, was sie heuer wegen Corona eher nicht tun, dann sind es meistens Gartenreisen. Sie entdecken dann immer etwas Neues und stellen fest: "Unser Garten könnte ja noch dreimal größer sein! " Das Ehepaar war schon mehrere Male Gastgeber beim Tag der offenen Gartentür. Die Besucher waren jedes Mal erfreut über die Schönheit des kleinen Paradieses in Baierbrunn.