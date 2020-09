Fotos und Text: Claus Schunk

Zufluchtsort für Menschen und Tiere: Ob Sonnen- oder Schattenplatz,... Bild: Claus Schunk

...kleine romantische Ecke... Bild: Claus Schunk

...oder Vogelhaus: Bild: Claus Schunk

Über den Dächern von Aschheim ist ein Paradies entstanden, in dem man sich verstecken kann und das von unten allenfalls zu erahnen ist. Bild: Claus Schunk

Nur der Kirchturm von Sankt Peter und Paul kann über die Sträucher in dieses Refugium spitzen. Bild: Claus Schunk

Ein Dachgarten ist eine Dachterrasse oder ein Flachdach mit Bepflanzung, erklärt das Lexikon kühl und sachlich. Wer allerdings den Dachgarten von Uschi und Gösta Roloff in Aschheim besucht, für den ist diese Erklärung lächerlich gering.

Seit 45 Jahren wohnt das Ehepaar in seiner Wohnung mit der großzügigen Dachterrasse in Aschheim. Mitten im Ortszentrum gelegen, haben die Senioren keine weiten Wege um ihre Besorgungen und Einkäufe zu erledigen. Im Laufe der Jahre ist dieser "Garten auf dem Dach" zu einem Idyll herangewachsen.

Nach drei Himmelsrichtungen hat man von hier einen Weitblick, der Kirchturm von Sankt Peter und Paul schaut förmlich bei der Pflanzenpflege zu. Wie viele Pflanztöpfe mit Blütenpracht rings um die Begrenzungsmauer stehen, hat der Besucher nicht gezählt; es müssen mindestens hundert sein. Und jeder Topf ist mit einer Pflanze versehen, die in der Summe die gewaltige Blütenpracht ausmachen und Besucher zum Staunen bringen.

Begonien, Oleander... Bild: Claus Schunk

...und ein Rosenlaubengang - den nötigen grünen Daumen für die Pflege des Dachgartens habe seine Frau, sagt Gösta Roloff. Die gibt das Lob zurück: "Mein Mann kennt sich mittlerweile sehr gut aus." Bild: Claus Schunk

Rosen, Zitronen, Feigen und jede Menge Pflanzen, die einem botanischen Garten zur Ehre gereichen würden, blühen in dieser Idylle um die Wette. Man entdeckt unter Blättern eine kleine Buddha-Figur, ein Springbrunnen versprüht sein beruhigendes Plätschern, Vogeltränke und ein komfortables Vogelhäuschen bereichern die Gartenromantik. Eine Sonnenuhr an der Hauswand zählt nur die heiteren Stunden. Ein Laubengang, bewachsen mit vielen roten Rosen, verbindet die Westseite der Dachterrasse mit der östlichen Seite. In der Sommerhitze spendet dieser Rosentunnel erfrischende Kühle und man gelangt durch ihn hindurch zur Abteilung Kräuter.

Eine giftige Engelstrompete lugt mit ihrer gelben Blüte über den Mauerrand. Bunte Keramikkacheln, mitgebracht von den vielen Reisen, welches das Ehepaar früher in viele Kontinente führte, schmücken die weiß gestrichene Begrenzungsmauer des Gartens. Ein Regal mit vielen verschiedenen Kakteen steht neben der Tür.

Die Regie über all der Blütenpracht hat Uschi Roloff. "Meine Gattin hat den berühmten grünen Daumen, ich bin nur der Gehilfe und habe vielleicht gerade die Gesellenprüfung geschafft", untertreibt der Hausherr. Das korrigiert die Gärtnerin, deren Bluse genauso blütenbunt wie die ganze Dachterrasse ist: "Mein Mann kennt sich mittlerweile sehr gut aus, nur die gemeinsame Arbeit macht dieses Paradies möglich."

Verschiedene Ruheorte hat sich das Ehepaar geschaffen, je nach Sonnenstand können sie am kühlen Ort oder in der Sonne entspannen. Um zum Erfolg in diesem erweiterten Wohnparadies zu gelangen, ist viel Arbeit nötig. Nur im Herbst bekommen die Roloffs nachbarschaftliche Hilfe von Freunden, wenn die vielen Pflanzkübel und Blumentöpfe zum Überwintern in den Keller müssen. "Aber alle Arbeit ist vergessen, wenn wir an Sommerabenden bei einem Glas Wein die Idylle mit den vielen Pflanzen genießen."

Mit dieser Folge enden die Gartenbesuche der SZ.