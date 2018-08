30. August 2018, 22:17 Uhr Feldkirchen/Aschheim Mesner gesucht

Stelle an der Segenskirche wird frei

Die evangelisch-lutherische Kirche Feldkirchen sucht einen neuen Mesner. Durch "überraschende Veränderungen" wird die Stelle an der Segenskirche in Aschheim, die ebenfalls zur Gemeinde Feldkirchen zählt, frei. Die Arbeit kann auf Basis eines Minijobs oder ehrenamtlich übernommen werden. Weitere Informationen für Interessierte hat Pfarrer Torsten Bader, er ist telefonisch (089/903 21 34) oder per E-Mail (pfarramt.feldkirchen@elkb.de) erreichbar. Die evangelische Kirchengemeinde erstreckt sich über Feldkirchen und Aschheim mit je eigener Kirche und Gemeindezentrum bis hinein in den Landkreis Ebersberg, Gemeinde Vaterstetten in die Ortschaften der ehemaligen Gemeinde Parsdorf.