Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch vor Heiligabend in Feldkirchen hat sich ein 29-Jähriger schwer verletzt, eine 23-Jährige zog sich leichtere Blessuren zu. Der Mann aus dem Landkreis München war gegen 21 Uhr auf der Weißenfelder Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Kreisstraße M 1 geradeaus weiterfahren. Nach bisherigem Ermittlungsstand beachtete er das Stopp-Zeichen an dieser Stelle nicht und kollidierte mit dem Fahrzeug der Frau, die auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Das Auto des Mannes wurd durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn gelenkt, durchbrach die Böschung und prallte gegen einen Baum. Der Mann musste wie auch die Frau mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.