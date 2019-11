Wenige Restkarten gibt es noch für das Konzert der Joyful Gospel Singers, die am Freitag, 29., und Samstag, 30. November, in der evangelischen Kirche in Feldkirchen auftreten. Lieder wie "Oh Happy Day" oder "This litte Light of mine" laden zum Mitsingen und Mitklatschen ein - fröhliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit. Der Erlös wird an gemeinnützige und karitative Einrichtungen weitergegeben. Karten gibt es nur im Vorverkauf: Online auf der Internetseite der Gemeinde Feldkirchen unter www.feldkirchen.de. Am Freitag, 6., und Samstag, 7. Dezember, finden noch Konzerte im Rathaus statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.