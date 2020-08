Die neue Umweltgruppe plant einen Themenpfad in Feldkirchen

Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Mehr als zehn Jahre dauert es, bis eine auf den Boden geworfene Zigarettenkippe abgebaut ist. In den kleinen Stummeln stecken bis zu 4000 unterschiedliche Chemikalien, die innerhalb dieser Zeitspanne in die Erde sickern und enorme Schäden in der Natur verursachen. Dennoch werfen viele ihre Zigaretten achtlos weg. Um auf diese und andere Problematiken der Müllentsorgung aufmerksam zu machen, möchte die Umweltgruppe Feldkirchen einen Informationspfad in der Gemeinde errichten.

Auf rund 15 Tafeln sollen Bilder und Texte zu verschiedenen Arten von Abfall die Bürger für das Thema sensibilisieren. Woraus besteht Glas oder Papier? Wie lange dauert es, bis unterschiedlicher Müll verrottet? Diese Fragen soll der Pfad unter anderem beantworten. Mit dem Smartphone können Interessierte zudem Codes einscannen, die zu weiteren Informationen im Internet führen. "Wir wollen damit einen Denkanstoß geben, damit man sich einfach kurz überlegt, ob man den Bierdeckel wirklich auf den Boden wirft", sagt Nicola Akilligil von der Umweltgruppe.

Erst Anfang des Jahres hatte sich der Zusammenschluss gegründet. Die derzeit 13 Mitglieder haben es sich zum Ziel gemacht, die Gemeinde grüner zu machen: Sie sammeln Ideen, um den Naturschutz im Ort zu verbessern und organisieren Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit. Vor einigen Monaten etwa stellte die Umweltgruppe ein Plakat in einem örtlichen Supermarkt auf, um Tipps für umweltfreundliches Einkaufen zu geben.

Den Anstoß für den Informationspfad lieferten nun die Zigaretten, die an Orten wie dem Bahnhof oft achtlos auf den Boden geworfen werden. "Wir wollten zuerst ein Schild an diesen Hotspots aufstellen und haben dann gemerkt, dass es da noch viel mehr gibt", erzählt Akilligil. Wo genau der Informationspfad stehen soll, sei noch unklar. Es gebe mehrere Überlegungen, man könne die Tafeln über den Ort verteilen oder den gesamten Pfad an einer Stelle errichten. Akilligil kann sich für Letzteres die Feldkirchner Grundschule vorstellen: "Da könnte man ein schönes Projekt mit den Schülern daraus machen, sie könnten auch etwas zum Pfad beitragen."

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats konnte Akilligil die Feldkirchner Kommunalpolitiker von der Idee überzeugen. "Ich würde das auf alle Fälle befürworten. Wir sollten auch das Gemeindewappen auf die Tafeln drucken, um zu zeigen, dass wir dahinter stehen", regte Bürgermeister Andreas Janson (Unabhängige Wählervereinigung) an. Dem stimmten alle Fraktionen zu, der Gemeinderat sprach sich zudem einstimmig dafür aus, die Kosten für die Tafeln in Höhe von maximal 2500 Euro zu übernehmen.

Die Umweltgruppe Feldkirchen freut sich über weitere Mitglieder. Interessierte können sich unter www.umweltgruppe-feldkirchen.de informieren oder per Mail an info@umweltgruppe-feldkirchen.de mit der Gruppe in Verbindung setzen.