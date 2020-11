Der Wertstoffhof in Feldkirchen bleibt am Donnerstag, 19. November, wegen Asphaltierungsarbeiten auf der Kapellenstraße geschlossen. Es wird eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Die Deckschicht kann laut Mitteilung erst am Freitag wieder befahren werden. Von Freitag an wird der Wertstoffhof dann aber auch wieder in gewohnter Weise von 16 bis 19 Uhr geöffnet sein.