"Ladies only", heißt es am Donnerstag, 20. Februar, beim Weiberfasching der katholischen Frauengemeinschaft Feldkirchen. Eingeladen sind Frauen jeden Alters, jeden Glaubens und jeder Lebensform - Masken sind kein Zwang, aber die Veranstalterinnen freuen sich über kostümierte Besucherinnen. Beginn ist um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Kreuzstraße 6. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Kirchheimer Tafel sind willkommen.

