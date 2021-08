Im Feldkirchner Gemeinderat hat es einen Wechsel gegeben: Veronika Malke verlässt die SPD-Fraktion aufgrund eines Umzugs nach Forstinning. Für sie rückt Hendrik Feuerstein in das Gremium nach. Der 31-Jährige ist als Ingenieur in der Automobilindustrie tätig und engagiert sich als stellvertretender Kommandant in der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen. Wichtig ist ihm nach eigener Aussage, Wohnmöglichkeiten im Ort für junge Feldkirchner zu schaffen. "Das ist bisher ein massives Problem, da muss man was tun." Auch für mehr Transparenz möchte Feuerstein sich einsetzen. Die Bürger müssten besser über die kommunalpolitischen Geschehnisse informiert werden.