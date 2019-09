Die Evangelische Kirchengemeinde Feldkirchen lädt für diesen Sonntag, 8. September, zu ihrem Herbstkonzert. Daniel di Prinzio am Bariton, Olivia Kunert mit der Trompete und Simon Holzwarth an der Kirchnorgel spielen unterschiedliche Stücke geistlicher Abendmusik aus der Zeit des Barock bis hin zur Romantik. Das Konzert in der evangelischen Kirche in der Bahnhofstraße 2 beginnt um 19 Uhr.