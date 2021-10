Bei der Kollision zweier Autos auf der A 99 sind am Sonntagabend sechs Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 54-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gegen 20.50 Uhr bei Feldkirchen in Richtung Nürnberg unterwegs und wollte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie den Wagen einer 21-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim. Diese fuhr auf das Auto der 54-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge wurden gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Aufprall des vorderen Wagens auf die Leitplanke war so heftig, dass sich der gesamte Motorblock vom Fahrzeug löste. Die 54-Jährige, die allein unterwegs war, und alle fünf Insassen des anderen Fahrzeugs wurden mit leichteren Verletzungen in Kliniken gebracht. Die Verkehrspolizei Hohenbrunn (Telefon: 08102/744 50) sucht Zeugen.