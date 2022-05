Weil er eine selbst fahrende Arbeitsmaschine überholen wollte, hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag in Feldkirchen einen Unfall verursacht. Als der 32-Jährige die Maschine überholte, bog dessen 34-jähriger Fahrer von der Ascheimer Straße nach links in die Ottostraße ab. Bei dem Zusammenprall stürzte die Maschine um. Es entstand laut Polizei ein Schaden von bis zu 40 000 Euro, beide Fahrer wurden leicht verletzt. Auto und Maschine mussten abgeschleppt werden.