Mit kleinen Aktionen den Umweltschutz in Feldkirchen vorantreiben will die Gemeinde heuer auf Betreiben der SPD. Ihr Antrag, erstmals Umwelttage zu veranstalten, wurde im Bauausschuss des Gemeinderats einstimmig angenommen. Bereits im vergangenen Sommer hatte die SPD einen umfangreichen Antrag mit zahlreichen Vorschlägen für eine Umweltwoche gestellt. Da die Pandemielage sich, anders als damals erwartet, noch nicht entspannt habe, habe man den Antrag angepasst, um den Arbeitsaufwand zu minimieren, erläuterte Brigitte Pfaffinger (SPD) in der jüngsten Sitzung.

Statt einer groß angelegten Umweltwoche werden nun sechs einzelne Aktionstage über das Jahr verteilt stattfinden. Unterstützung bei der Ausarbeitung der Ideen erhielt die SPD laut Pfaffinger von der Feldkirchner Umweltgruppe.

Im Mai soll etwa ein Ramadama stattfinden, gleichzeitig starten Pflanzaktionen auf zwei Pilotflächen. Nach den Eisheiligen sollen Kräutertröge an belebten öffentlichen Plätzen aufgestellt werden, wo sie den Bürgern zur Ernte zur Verfügung stehen. Unter anderem ist auch die Einrichtung einer Umweltecke in der Bücherei geplant. Auf Anregung von Herbert Vanvolsem (CSU) sollen zudem die örtlichen Wirte auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, Essen zum Mitnehmen in Mehrweg-Geschirr anzubieten. Es seien lediglich kleine Schritte, um das Bewusstsein für den Klimaschutz zu erhöhen, heißt es in dem SPD-Antrag. Pfaffinger kündigt an, sich auch im kommenden Jahr für weitere Aktionen einzusetzen.