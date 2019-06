4. Juni 2019, 21:56 Uhr Feldkirchen Über Stock und Stein

Ein Training der ganz besonderen Art bietet der TSV Feldkirchen für seine kleinsten Laufsportler an. Jeden Dienstag geht es beim Training der "Flizzekids" buchstäblich über Stock und Stein. Am Sportplatz an der Olympiastraße werden auf dem Rasen große Heuballen, Paletten und Balancierstege, Autoreifen und Netze zum Durchrobben aufgebaut. Die Laufkinder des TSV üben für den Mini Crosslauf in Furth am 6. Juli. Wer mitmachen möchte: Die Flizzekids üben meist spielerisch je nach Können in verschiedenen Gruppen, Treffpunkt ist jeden Dienstag um 16.30 Uhr die Tischtennisplatte am Sportplatz Feldkirchen, Olympiastraße 1. Anmeldung und Informationen unter Telefon 089/903 64 60 oder per E-Mail an office@tsvfeldkirchen.de.