Die Nanotec Electronic GmbH darf sich mit Fug und Recht als besonders innovativer mittelständischer Hersteller von ausgefeilten elektronischen Antrieben bezeichnen. Das Unternehmen mit Sitz in Feldkirchen erhielt zum zweiten Mal hintereinander die Auszeichnung "Top 100" im gleichnamigen Wettbewerb. Die Innovationskraft der Bewerber wird an 120 Prüfkriterien abgeklopft. Dieses Jahr zeichnete sich Nanotec speziell bei "innovativen Prozessen und Organisation" aus. Hinter dem Preis steht die Wirtschaftsuniversität Wien und als Mentor der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Er wird am 24. Juni beim 8. Deutschen Mittelstands-Summit in Frankfurt am Main den Preis überreichen. Das 1991 gegründete Unternehmen Nanotec zählt nach eigenen Angaben zu den Marktführern für Antriebe und Motorcontroller in der Automatisierungs-, Labor- und Medizintechnik. Nach Intralogistik und Service-Robotik eröffnen sich Nanotec nun neue Anwendungsfelder in der Mechatronik. Seit 2011 hat das Unternehmen seinen Firmensitz in Feldkirchen. Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Vertrieb sind dort alle Unternehmensbereiche vereint. Die Firma beschäftigt 250 Mitarbeiter in Deutschland, Bulgarien, den USA und China.