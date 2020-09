Manchmal kennt man die eigenen Leute nicht beim richtigen Namen. So ist es den Jungen Liberalen in Feldkirchen ergangen: Sie haben jüngst dort einen Ortsverband der Julis gegründet und sich offenbar vor lauter Freude darüber bei der Mitteilung darüber, dass es gelungen ist, vertan. Weil aber Namen Nachrichten sind, haben sie die Richtigstellung gleich hinterher geschickt. Der Ortsverband ist für die Gemeinden Kirchheim, Feldkirchen und Aschheim zuständig und wird von Dominik Zuck als Vorsitzendem und Simon Hinke als Stellvertreter geführt. Der Dritte im Bunde ist ein Beisitzer. Dieser heißt aber nicht wie zunächst gemeldet Tim Schulz, sein Name lautet Tim Jännert, wie der Ortsverband nun mitgeteilt hat.