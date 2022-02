In Feldkirchen gibt es neuerdings drei Corona-Teststationen: Die dritte Teststation befindet sich in der Ortsmitte, direkt neben dem VHS-Gebäude in der Münchner Straße 1. Termine dort können unter http://coronatest-medical.de/ gebucht werden. Die weiteren Teststationen sind im Otto-Lilienthal-Ring 1 (Termine unter https://muc.corona-schnelltest.center/registration) sowie in der Kapellenstraße 16 (gegenüber Rewe). Hier ist bislang keine vorherige Online-Anmeldung vorgesehen.