Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Eine Wohnanlage für Senioren entzweit den Feldkirchner Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung des Gremiums kam es zum Eklat: Die Kommunalpolitiker der CSU und SPD verließen geschlossen den Saal, weil ohne Diskussion über das Projekt abgestimmt werden sollte. Beide Seiten wollen die Vorgänge der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorlegen.

Die Pläne für die Wohnanlage waren erst kürzlich öffentlich geworden: An der Dornacher Straße nördlich der Bahnlinie und südwestlich des Wohngebiets Dornacher Feld sollen zwei Gebäude zum selbstbestimmten Wohnen für Senioren entstehen. Insgesamt 58 Wohnungen sind geplant, sechs davon barrierefrei und weitere sechs rollstuhlgerecht. Die Bewohner sollen Leistungen wie einen ambulanten Pflegedienst oder eine Haushaltshilfe dazu buchen können. In den Gemeinschaftsräumen sollen Veranstaltungen und Gymnastik stattfinden, die Flächen sollen laut Bürgermeister Andreas Janson (Unabhängige Wählervereinigung, UWV) auch für die Bevölkerung offenstehen. Zum Schutz vor Lärm durch die direkt angrenzende Bahnlinie ist eine rund zehn Meter hohe Wand aus Glas geplant. Aktuell liegt das Grundstück in einem Gewerbegebiet, der Bebauungsplan müsste geändert werden.

Wie Bürgermeister Janson berichtet, hat das Thema bereits eine längere Geschichte: Mehrmals sei über das Projekt nichtöffentlich diskutiert worden, immer wieder sei es zwischen Bauausschuss und Gemeinderat hin- und hergeschoben worden. Zuletzt stand die Wohnanlage vor einigen Wochen auf der Tagesordnung des Bauausschusses, wo sie mit knapper Mehrheit befürwortet wurde. Im Anschluss beantragten mehrere Ausschussmitglieder die erneute Behandlung im Plenum.

Das Thema wurde auf Betreiben Jansons mit den Stimmen von UWV und Grünen kurzfristig auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche gesetzt, zur Überraschung von CSU und SPD. Sie fühlten sich unvorbereitet - eine Tischvorlage gab es zu dem Punkt nicht. "Wir hatten keine Dokumente vorliegen. Sämtliche Gemeinderäte, die nicht im Ausschuss sind, kannten den Prozess nicht", bemängelt Herbert Vanvolsem (CSU) im Nachhinein. Christian Wilhelm (SPD) verweist auf seinen Fraktionskollegen Hendrik Feuerstein, der in der Sitzung als Nachrücker vereidigt worden war und keinerlei Kenntnis von der Thematik gehabt habe. Bürgermeister Janson rechtfertigt die schnelle Behandlung mit der Dringlichkeit: Der Investor warte seit Längerem auf einen Beschluss. Dass in der Sitzung keine Unterlagen bereitgestellt wurden, sieht Janson nicht als Problem: "Ich gehe davon aus, dass die Fraktionen sich besprechen. Das Thema war auch schon im Gemeinderat, ist also nichts Neues."

Als der Rathauschef den neuen Tagesordnungspunkt aufrief, stellte Michael Schön (UWV) den Antrag, ohne Diskussion abzustimmen - dieser wurde mit knapper Mehrheit angenommen, die Mitglieder der CSU und SPD verließen den Saal. In ihrer Abwesenheit wurde das Projekt einstimmig gebilligt.

So etwas habe er in 13 Jahren in der Kommunalpolitik noch nie erlebt, sagt Janson, der den Antrag seines Kollegen Schön unterstützt hat. "Es gab nichts Neues mehr zu besprechen," argumentiert er. "Das ist ein tolles Ergänzungsprojekt für unsere Senioren." Sicher sei die Anlage nicht für jeden geeignet - das sei allerdings bei jedem Wohnprojekt der Fall.

Die Mitglieder der SPD und der CSU widersprechen: Bei der Wohnanlage handele es sich um ein umstrittenes Thema. "Im Endeffekt ist die Hälfte dafür und die Hälfte dagegen", sagt Wilhelm. Je nachdem, welche Fraktionen vollzählig anwesend gewesen seien, hätten die bisherigen Abstimmungen wechselnde Ergebnisse gebracht. Wilhelm kritisiert besonders die Lage der geplanten Wohnungen, weit weg vom Ortskern: "Das ist ziemlich weit draußen. Für mich ist es unwahrscheinlich, dass da noch Senioren selbstbestimmt wohnen wollen."

Vanvolsem sieht es ähnlich: Seniorenwohnungen im Gewerbegebiet und direkt an der Bahnlinie seien nicht optimal. Er wirft den Befürwortern der Anlage undemokratisches Verhalten vor: "Ich war schockiert von dem Antrag, ohne Beratung abzustimmen. Das ist ein Projekt, das Feldkirchen prägt und sollte nicht nur im stillen Kämmerlein des Ausschusses beraten werden." Eine erneute Diskussion wäre laut Vanvolsem also gerechtfertigt gewesen - zumal in der Sitzung zahlreiche Bürger anwesend waren, die vom bisherigen Prozess keine Kenntnis gehabt hätten.