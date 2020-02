Die immer weiter steigende Verkehrsbelastung beschäftigt wohl die Bewohner aller Gemeinden im Landkreis. Doch wie kann die Verkehrswende gelingen? Über diese Frage will die SPD in Feldkirchen am Freitag, 28. Februar, mit interessierten Bürgern sprechen. Beginn im Landgasthof Hartmann, Kirchenstraße 6, ist um 19 Uhr. Neben SPD-Bürgermeisterkandidat Christian Wilhelm und der SPD-Landratskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche ist auch der Radexperte Ernst Schmidt vom ADFC zu Gast, um über neue Verkehrskonzepte für Feldkirchen zu diskutieren.