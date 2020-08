Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Sträucher und Unkraut überwuchern den Vorplatz, über den früher Gäste in das Wirtshaus gelangten. Die rote Farbe der Verzierungen, die einst die Fassade schmückten, ist von der Witterung verblasst. Der weiße Putz blättert stellenweise ab, im Erdgeschoss sind die Fenster fest mit Holzbrettern verriegelt. Wer heute an dem alten Bäustüberl auf dem ehemaligen Xaver-Münch-Bräu-Gelände an der Hohenlindner Straße in Feldkirchen vorbeigeht, der kann sich kaum mehr vorstellen, wie das mittlerweile stark heruntergekommene Gebäude in seiner Blütezeit ausgesehen haben mag. Viele ärgern sich die über die Vernachlässigung - auf dem Grundstück, das der Brauerei Aying gehört, liegt verschwendetes Potenzial, darüber ist man sich im Ort einig.

Mindestens seit sieben Jahren sei das alte Bräustüberl nun in diesem verwahrlosten Zustand, erzählt Bürgermeister Andreas Janson (Unabhängige Wählervereinigung). Der Rathauschef erinnert sich an die Entwicklungen, die zu dieser Situation führten: Vor einigen Jahren wurde ein Bebauungsplan für das gesamte Grundstück erstellt, "in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer", wie Janson sagt. "Ein großes Thema war dabei der Schallschutz für die Nachbarn. Wir haben alle zusammen versucht, eine gute Lösung zu finden." Schließlich sei der Bebauungsplan rechtskräftig geworden. Der Teil, der eine Wohnbebauung vorsah, wurde umgesetzt, doch in Bezug auf die Gaststätte passierte zunächst nichts.

Im Jahr 2013 ging laut Janson ein Bauantrag für das Bräustüberl bei der Gemeinde ein, der Bau- und Umweltausschuss genehmigte diesen. Die Planung sah vor, das Gebäude zu erhalten und eine Gaststätte mit Wirtsgarten sowie Gästezimmer im Obergeschoss einzurichten. "Zwischenzeitlich gab es dann noch einmal eine Anfrage, ob man den Biergarten nach hinten, auf die Seite der Wohnbebauung, verlegen kann. Das hat der Gemeinderat abgelehnt", sagt der Bürgermeister. "Weiterhin sind uns momentan keine Pläne bekannt." Janson hat nach eigener Aussage vor zwei Jahren mit dem Eigentümer des Grundstücks gesprochen. "Er hat damals gemeint, er steige wieder in die Planungen ein."

Beschleunigen kann die Gemeinde das Verfahren nicht. "In Bezug auf den Zustand versuchen wir aber schon immer wieder, mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten", sagt Janson. Zumal in der Vergangenheit hin und wieder Personen das Gebäude illegal betreten haben - angesichts des baufälligen Zustands eine gefährliche Situation. Dieses Problem ist nach Aussage des Bürgermeisters vor Kurzem gelöst worden, Fenster und Türen des Hauses seien nun gesichert. Die Gemeinde will laut Janson weiterhin darauf achten, dass die Sicherheit gewährleistet bleibt.

Nach Angaben der Brauerei Aying konnte die Neugestaltung des Bräustüberls in Feldkirchen aus finanziellen Gründen bislang nicht umgesetzt werden. "Das Problem ist, dass das sehr schnell sehr teuer wird", sagt Brauereichef Franz Inselkammer. "Wir wollten genug ansparen, um Luft für eine gelungene Umsetzung zu haben. Leider haben auch immer wieder andere dringende Investitionen den Zeitpunkt verschoben." Dass die Feldkirchner eine Verschönerung des heruntergekommenen Geländes herbeisehnen, kann Inselkammer eigener Aussage nach gut verstehen: "Es ist natürlich auch für uns keine schöne Situation, wenn wir den Unmut der Anwohner auf uns ziehen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten."

Nach den Vorstellungen des Brauereichefs soll auf dem Grundstück ein klassischer bayerischer Gastronomiebetrieb entstehen, verbunden mit einem Biergarten und einem kleinen Hotel. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise könnten jedoch erneut für Verzögerungen sorgen. "Wir hoffen, dass wir da gut durchkommen. Wenn wir danach in der Lage sind, investieren zu können, ist Feldkirchen eines der ersten Projekte", kündigt Inselkammer an.