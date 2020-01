Für Feldkirchens Bürgermeister Werner van der Weck (SPD) steht im Jahr 2020 ein Wandel an: Nach zwölf Jahren im Amt als Rathauschef verzichtet er bei der Kommunalwahl im März auf eine erneute Kandidatur und geht in den Ruhestand. Am Sonntagabend durfte van der Weck im Rathausfoyer zahlreiche Gäste, darunter viele Gemeinderäte sowie Vertreter der Vereine, Pfarreien und ortsansässigen Unternehmen, zum letzten Neujahrsempfang während seiner Amtszeit begrüßen.

Der Bürgermeister nutzte den Anlass, um den Angestellten der Verwaltung zu danken. Wann immer er gefragt werde, ob er sich auf den nahenden Ruhestand freue, die Antwort laute stets: Mit einem weinenden Auge blicke er auf die enge Zusammenarbeit. "Es ist ein Geschenk, dass ich mein Amt gemeinsam mit den Mitarbeitern im Rathaus ausüben durfte", so van der Weck. Lachend fügte er hinzu: "Ich erlaube mir, ein Auge darauf zu haben, dass diese respektvolle Arbeit auch nach meiner Amtszeit weitergeht."

Gleichzeitig beobachtet der Bürgermeister jedoch einen Wandel in der Gesellschaft, dem er mit aller Kraft entgegen wirken möchte: Die Werte würden sich verschieben, der Umgang werde rauer, es gebe vermehrt egoistische und ausgrenzende Töne. Van der Weck appellierte daher an seine Gäste: "Widerstehen Sie diesen undemokratischen Tendenzen, setzen Sie sich ein für unsere demokratischen Werte." Er selbst kämpfe dafür und betonte, jeder einzelne solle dies ebenfalls tun - denn "wir wollen eine menschliche, werteorientierte Gesellschaft bleiben".

Ähnliche Töne schlug auch Landrat Christoph Göbel (CSU) an, der van der Weck für seine Amtsführung lobte: "Er steht für Stil und Anstand und dafür, dass man respektvoll miteinander umgeht. Das sind Werte, die in unserer Gesellschaft sehr wichtig sind." Der Landrat erinnerte angesichts des Beginns eines neuen Jahrzehnts an die Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts - laut Göbel eine Zeit mit vielen Chancen, aber auch verpassten Gelegenheiten. Die Menschen hätten damals die Demokratie falsch verstanden, sich von populistischen Reden beeinflussen lassen. Einen direkten Vergleich zur heutigen Zeit wollte Göbel nicht ziehen, doch er betonte: "Demokratie ist gleichermaßen mit Freiheit und Verantwortung verbunden." Man müsse beweisen, dass die Zwanzigerjahre auch anders verlaufen könnten als im vergangenen Jahrhundert.

"Wir müssen unsere Stärke für die nutzen, die unseren Beistand brauchen", sagte der Landrat.

Hier knüpfte van der Weck nahtlos an. Der Bürgermeister dankte den zahlreichen Ehrenamtlichen, "die einen Beitrag zu unserem vielfältigen Gemeindeleben leisten". Einige von ihnen zeichnete der Rathauschef für ihr herausragendes Engagement aus, darunter die beiden Gemeinderäte Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) und Franz Golibrzuch (Unabhängige Wählervereinigung), die seit 20 beziehungsweise 25 Jahren in dem Gremium vertreten sind. Van der Weck ehrte zudem Anita Langer für ihren Einsatz für die katholische Pfarrgemeinde, Doris Kiesl für die langjährige Leitung des Kindergartens Arche Noah sowie Brigitte Pfaffinger, die seit mehr als 15 Jahren den Turn- und Sportverein leitet. Herbert Finkenzeller erhielt eine Auszeichnung für seine Verdienste für die Freiwillige Feuerwehr, den christlichen Männerverein, den Männergesangsverein sowie die Krieger- und Soldatenkameradschaft. Für sein Engagement in dem Veteranenverein ehrte van der Weck zudem Manfred Schunke, ebenso wie für seine langjährige Arbeit bei der Pflege der Außenanlagen in der Gemeinde.