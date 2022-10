Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Nach Kritik am geplanten Seniorenheim an der Münchner Straße 22 in Feldkirchen hat die Rathausverwaltung ein neues Konzept für das Vorhaben erarbeitet, dessen Kerninhalte Bürgermeister Andreas Janson (Unabhängige Wählervereinigung) am Mittwochabend bei der Bürgerversammlung vorstellte. Eingang gefunden haben demnach die größten Bedenken, die von den Gegnern des Vorhabens vorgetragen werden. So sieht das Konzept weniger und dafür größere Zimmer sowie mehr Grün vor. Zudem soll die Gebäudehöhe angepasst werden - bislang waren drei Stockwerke und ein weiteres, zurückversetztes im Gespräch.

Seit Bekanntwerden des Vorhabens im Sommer 2021 riss der Protest nicht ab: Das Seniorenheim sei überdimensioniert, die Zimmer zu klein und schattig und in den Planungen zu wenig Grün enthalten, lauteten die Hauptargumente der Kritiker, die sich zu einer Bürgerinitiative zusammenschlossen. Zudem bemängelten sie das ihrer Ansicht nach intransparente Vorgehen und zweifelten die Integrität der Investorengruppe an. Ein von der Gemeinde organisierter Bürgerdialog, bei dem sich die Investoren den Fragen stellten, sollte die Fronten aufweichen. Die meisten Kritikpunkte hat die Gemeinde nun offenbar berücksichtigt.

Wie Bürgermeister Janson bei der Bürgerversammlung sagte, handelt es sich lediglich um ein Konzept, eine neue Planung gebe es noch nicht. Die Ideen hätten aber bereits Anklang bei der Bürgerinitiative gefunden. Am 8. November soll das Konzept im Rathaus präsentiert und anschließend im Gemeinderats diskutiert werden.