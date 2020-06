Die Gemeinde Feldkirchen sucht Ehrenamtliche, die vom nächsten Schuljahr an in der Früh den Weg zur Schule absichern. Derzeit sind 40 bis 50 Freiwillige täglich zwischen 7.30 und 8 Uhr an acht Stellen im Ort im Einsatz. Laut Organisatorin Sonja Breitschaft ist jeder Helfer nur einmal pro Woche an der Reihe. Um ausscheidende Schulweghelfer ersetzen zu können und weil das Rathaus eine neue Einsatzstelle an der Fußgängerampel Hohenlindner Straße plant, braucht es Unterstützung. Interessenten können sich bei der Grundschule (Telefon: 089/992 49 27-0, E-Mail: info@schule-feldkirchen.de) oder im Rathaus bei Alfred Gleixner (Telefon: 089/90 99 74-73, E-Mail:gleixner@feldkirchen.de) melden.