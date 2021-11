Aus der "heiter-besinnlichen Weihnacht" mit Moderatorin Sabine Sauer und dem Ensemble "Zeitlang" in Feldkirchen wird nichts. Die Veranstaltung, die am Samstag, 4. Dezember, im Rathausfoyer hätte statt finden sollen, fällt wegen der neuen Corona-Verordnungen aus. Der Termin wird aber am 7. Mai 2022 mit denselben Protagonisten nachgeholt, dann allerdings präsentieren Sauer und "Zeitlang" das Programm "Boarisch g'sunga und aufg'spuit - Geschichten und bayerische Schmankerl". Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.