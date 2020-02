Tempo 80, zumindest bei Nacht - einhellig hat der Feldkirchner Gemeinderat sich darauf verständigt, eine sofortige Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem Teilabschnitt der Autobahn A 94 bei Feldkirchen zu fordern. Seit Jahren schon bemühen sich Bürger und Politiker, Tempolimits zum Schutz der vom Lärm geplagten Anwohnern durchzusetzen. "Für die Gemeinde ist das ein wichtiges Anliegen", sagte Bürgermeister Werner van der Weck (SPD), wiederholt habe man die Staatsregierung zum Handeln aufgefordert. Und stets sei die Gemeinde daran gescheitert.

Auch der verbaute Flüsterasphalt schaffe nur bedingt Abhilfe, erklärt Christian Wilhelm (SPD): "Ab Tempo 80 ist nicht mehr der Rollwiderstand, sondern die Geschwindigkeit maßgeblich für die Geräuschbelastung", so Wilhelm. Ein Lärmgutachten sei überfällig. Vor vier Jahren war man schon einmal soweit, ein eigenes Gutachten in Auftrag zu geben. Nachdem klar geworden war, dass ein externes Lärmgutachten vor Gericht nicht anerkannt würde, wurde das Vorhaben wieder fallen gelassen. Messungen erschienen nutzlos, da sie gesetzlich nicht vorgesehen sind. Die Verkehrslärmschutzverordnung fordert ausdrücklich, die Schallimmissionen zu berechnen. "Berechnet haben wir keinen Lärm, aber wir hören ja schließlich was", fasste Andreas Janson (UWV) das Dilemma, insbesondere in den Gebieten am südlichen Ortsrand, zusammen. Die SPD-Fraktion hatte 2019 abermals eine Lärmmessung im Ort beantragt. "Es ist wichtig, eine eindeutig gültige Messung als Diskussions- und Verhandlungsgrundlage zu haben", erklärt Wilhelm. Wie der Lärm in Zahlen aussieht, wird sich bald zeigen: Seit Oktober sammelt die erste Langzeit-Messstation ihre Daten im Fasanweg.