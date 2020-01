"Ich esse fast nichts und bin zu dick." Ein Vortrag über die möglichen Ursachen bietet die Volkshochschule in Feldkirchen am Montag, 20. Januar, bei der VHS in der Münchner Straße 1 an. In der eineinhalbstündigen Veranstaltung von 19 bis 20.30 Uhr erfahren Teilnehmer Möglichkeiten, eigene Körperreaktionen zu prüfen und zu erkennen, ob diese die Gewichtsabnahme verhindern. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 089/990 17 70 und auf www.vhsolm.de .