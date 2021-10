Einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben bislang Unbekannte bei einem Einbruch in das Gebäude einer Hilfsorganisation an der Zugspitzstraße in Feldkirchen angerichtet. Nach Polizeiangaben muss die Tat zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, passiert sein. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude und stahlen dort hochwertiges Werkzeug, ehe sie das Weite suchten. Das Kommissariat 52 des Münchner Polizeipräsidiums hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich dort melden (Telefon: 089/29 10-0) oder sich an jede andere Polizeidienststelle wenden.