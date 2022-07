Eine 80-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Feldkirchen beim Einparken aus Versehen aufs Gaspedal getreten und hat so einen spektakulären Unfall gebaut, bei dem nur zum Glück keine Passanten verletzt worden sind. Die Frau aus München wollte gegen 12.25 Uhr im Bereich des Wolfgangsplatzes rückwärts in eine Parklücke fahren, als sie laut Polizeibericht nach ersten Ermittlungen von der Bremse abrutschte und ungewollt Gas gab. Der Wagen schoss rückwärts durch die dortige Bepflanzung über den Grünstreifen und den Gehweg auf die Fahrbahn der Aschheimer Straße. Dort kollidierte das Auto mit dem Heck mit einem Lkw, der in diesem Moment in Richtung Aschheim angefahren kam. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Auto der Rentnerin um 90 Grad nach rechts gedreht und auf den Gehweg zurückgeschleudert, wo es gegen das Wartehäuschen der dortigen Bushaltestelle krachte und schließlich zum Stehen kam. Wie die Polizei herausstreicht, befanden sich zum Unfallzeitpunkt weder am Wartehäuschen noch auf dem Gehweg Passanten. Die 80-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Aschheimer Straße. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen sowie an dem Wartehäuschen schätzt die Polizei auf 25 000 Euro.