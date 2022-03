Ein 23-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag in Feldkirchen auf dem Gehweg an der Oberndorfer Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der junge Mann aus München brach sich beide Unterschenkel und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Zu dem Unfall kam es, als gegen 16 Uhr ein 70-Jähriger mit seinem Wagen losfuhr, den er am gegenüberliegenden Gehweg geparkt hatte, und auf die Straße einbog, ohne den Verkehr zu beachten. Eine 65-jährige Frau musste ortsauswärts fahrend mit ihrem Auto ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden und geriet über die Gegenfahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg. Den 23-Jährigen erfasste sie mit ihrem Wagen frontal. Die Besatzung einer gerufenen Polizeistreife versorgte den Schwerverletzten zunächst, bis der Rettungsdienst kam. Die beiden beteiligten Autofahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste laut Polizei die Oberndorfer Straße zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.