Ermittler der Münchner Polizei haben einen 21-Jährigen festgenommen, der Mitte Dezember in ein Büro in Feldkirchen eingebrochen und einen Tresor sowie einen Schlüsselkasten entwendet haben soll. Die Beamten kamen dem vermeintlichen Täter nach intensiven Spurensicherungsarbeit am Tatort und der Ermittlung von DNA-Spuren auf die Schliche. Diese konnten dem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Dieser war im Zeitraum zwischen 17. und 18. Dezember gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatte die Tür zu dem Büro aufgebrochen. Zunächst konnte er unerkannt vom Tatort fliehen. Der Mann ist derzeit bereits wegen eines weiteren Vergehens in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die Ermittlungen wegen des Einbruchs in Feldkirchen durch das Kommissariat 52 dauern derweil an, teilt die Polizei mit.